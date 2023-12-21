“宜宁奉献王”孔奶奶一生奉献，最后还捐赠了遗体. December. 21, 2023 09:01. by 宜宁=都永镇记者 0jin2@donga.com. 半个多世纪来持续奉献和捐赠、人称“宜宁奉献王”的孔道妍（音）奶奶去世的消息迟迟才被传开。老奶奶享年82岁，一生都在捐赠，最后还留下了“把尸体捐赠给解剖学研究室”的遗言。 庆尚南道宜宁郡20日表示，孔奶奶9月13日因老年病去世。宜宁郡相关人士解释说：“孔奶奶的灵堂设在庆南昌原市，所以事后才得知其死亡消息。” 孔奶奶从17岁起在帐篷里过婆家生活，生活非常艰难，甚至要向邻居讨饭吃。尽管如此，她还做着包袱生意，日夜工作，到了30多岁，情况好转后，正式开始了捐赠和服务。 1985年，孔奶奶对没有居民医疗设施感到惋惜，就购买了225平方米（约68坪）的土地，委托宜宁郡建设松山保健诊疗所。她欣然向家境困难的学生捐赠奖学金，每年参加“帮助不幸邻居”等活动，持续捐款一年也没落下。 健康恶化后，她还开着手推车卖野菜或捡旧货，赚了钱继续捐款。据悉，孔奶奶在2020年9月获得国民勋章石榴章后，在50万韩元的奖金上加上自己的50万韩元，捐赠给了村子。从1999年开始，她坚持写志愿日记。 子女们按照故人的意愿，将她的遗体捐赠给了庆尚国立大学，用于解剖学研究。孔奶奶的丈夫朴孝珍爷爷去年去世，遗体也已经捐赠给了同一个地方。孔奶奶的长子朴海坤（63岁）平静地说：“（因捐赠尸体）不能出殡，作为子女心里很不好受，但这也是母亲的意愿。”

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