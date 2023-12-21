停业建筑公司551家，“17年来最多”……要清除亏损企业以防传染. December. 21, 2023 08:59. . 由于利率上调和房地产经济萧条，建设业界的资金压力越来越大，建设公司有可能接连倒闭的危机感正在增大。今年关闭的综合建设公司为17年来最多，市场上甚至出现了部分中大型建设公司破产的传闻。信用评价公司一致降低建设公司的信用等级，向建设公司贷款的金融圈也战战兢兢。 今年以来，全国停业的综合建设公司共有551家，比去年的327家激增了70%左右。这是2006年以后17年来的最大值。因资金困难进入法庭管理的建设公司也以地方为中心陆续出现。最近，施工能力评价排名前10位的一线建设公司即将进入企业整改的传闻传开后，股价暴跌。大型建设公司也不能掉以轻心的不安感扩散到了市场。 建设公司之所以面临资金困难，是因为随着高利率长期化、工程费用的上涨，很多亏损项目融资（PF）项目未能开工和出售。最近，首尔市江南圈中心的工程也告停止，情况非常不好，正在进行拍卖的企业在全国有120个。如果执行公司提出项目融资贷款，施工公司建设公司通过连带保证加强信用，但由于执行公司的破产，建设公司承担贷款的情况越来越多。如果这样的企业增加，健全的建设公司也难以避免破产。 情况发展到这种地步，金融当局和债权团的责任也不小，他们只忙于防止因延长期限、利息延期等导致项目融资亏损的爆发。截至9月底，房地产项目融资贷款余额为134.3万亿韩元，比去年底增加近20万亿韩元。滞纳率为2.42%，3年内上升4.4倍。不考虑事业性和偿还可能性，只给延长，相当于扩大了潜在的亏损规模，建设公司和金融公司的健全性也一同恶化。 在短期内高利率基调持续、房地产景气也再次冻结的情况下，不能再推迟整理亏损。对于没有回生可能性的亏损企业，应尽快着手进行结构调整，对于经历暂时危机的建设公司，应通过流动性支援来帮助缓解。必须牢记，如果不能切实挖除腐烂的地方，不仅是建设公司，整个金融系统也会一起烂掉。

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