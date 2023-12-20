24连败！在球场上迷路的底特律活塞队. December. 20, 2023 09:10. by 金培中 wanted@donga.com. 美国男子职业篮球联赛（NBA）底特律活塞队再次未能摆脱漫长的连败阴影。 19日，底特律活塞队在与亚特兰大老鹰队的2023~2024赛季NBA常规赛客场比赛中，以124比130负于对手。至此，底特律队的连败场次已增至24场。底特律队的主力后卫凯德•坎宁安当天虽然砍下两队上场球员中的最高分，同时也是“个人职业生涯新高”的43分，但未能阻止球队失利。坎宁安在赛后表示：“我想赢。我们球队应该变得更好。” 底特律活塞队自10月29日以118比102战胜芝加哥公牛队后，已连续51天没有尝到赢球的滋味。NBA历史上最长的连败纪录是费城76人队在2014~2015、2015~2016两个赛季中遭遇的28连败。单一赛季最长连败纪录是克利夫兰骑士队2010~2011赛季、费城76人队2013~2014赛季分别留下的26连败。 19日，东部排名倒数第一的底特律活塞队因与亚特兰大老鹰队的失利，本赛季失利场次已来到25场（2胜），胜率仅为0.074。NBA两大联盟全体30支球队中，胜率不到1成的球队只有底特律队。西部联盟排名垫底的圣安东尼奥马刺队的胜率为0.160（4胜21负）。当天，洛杉矶快船队以151-127战胜印第安纳步行者队，取得了8连胜。

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