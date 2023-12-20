赵太庸、赵兑烈被提名担任国情院院长、外交部长. December. 20, 2023 09:10. by 張寬錫 jks@donga.com. 尹锡悦总统19日分别提名现任国家安保室长赵太庸（67岁）和前驻联合国大使赵兑烈（68岁）为新任国家情报院院长和外交部长候选人。随着因内部人事风波被撤换的前国情院院长金奎显和正式宣布参加议会选举的外交部长朴振的继任被提名，如果空缺的国家安保室长人选得以确定，现政府外交、安保部门领导层实际上将全面调整。 总统秘书室室长金大棋当天在龙山总统室召开新闻发布会，介绍赵太庸是担任过核心要职的外交、安保战略家，并表示：“作为国情院院长，他也将进一步提高安保和情报力量。”对于赵兑烈的提名背景，他解释说：“特别是在经济通商领域知识渊博，将为解决面临的外交悬案做出巨大贡献。”国情院院长和外交部长将通过国会人事听证会任命。 赵太庸当天表示：“将竭尽全力成为与世界任何情报机关相比都不逊色的超一流情报机关。”赵兑烈表示：“将扩大我国外交的地位和活动，为国家安保和繁荣献身。”新任国家安保室长有力人选是外交部第一次官张浩镇，但在当天的人事发表中暂时被排除在外。 部分人担心，在3月前国家安保室长金圣翰辞职的局面下，作为“灭火员”紧急出任安保室长的赵太庸在8个多月后转任国情院院长，外交部次官有望担任新任国家安保室长，这是“旋转门人事”。 此外，总统室将在国家安保室旗下新设负责经济安保的安保室第三次长。总统室高层相关人士解释新设职务的必要性时说：“外交和经济关系正在崩溃，特别是过去在自由贸易主义中平稳的国际经济秩序也发生了翻天覆地的变化。”

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