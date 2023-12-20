“对不起，宝宝！”. December. 20, 2023 09:09. . 婴儿都很漂亮，但并不是所有的婴儿都是在祝福中诞生的。在孩子金贵的低出生率时代，婴儿箱里也堆积着离开妈妈怀抱的孩子。据警察厅透露，最近10年间，不知道亲生父母是谁、被遗弃的孩子有1200名。有些孩子没有喂食，也没有洗净，就被弃置不理。《东亚日报》“主人公报道组”的《迷路儿童：失去怀抱的孩子们》是追踪被遗弃、放任不管的孩子们的策划报道。采访组说，目睹了幼小的生命所面对的冰冷现实。“对不起，宝宝！” 出生不到100天的有俊（音）换了6次床位。他出生于医院，曾辗转于婴儿箱、区政府和市政府的临时保护所和咨询室，现在生活在遗弃儿童专门保护设施中。如果亲生父母能找上门来是最好的情况，否则就要过领养、家庭委托、集体家庭、保育院的生活。即使是别人的怀抱，但还有温暖怀抱的有俊算是幸运的。未婚妈妈和同居男子生下的赫宰（音）被弃置不管，在饿死之前才被救了出来。在他身旁边发现的姐姐因营养不良已经死亡。既没有和父母对视过、也没有听到父母说话声的赫宰，已经4岁年龄，但说话还口齿不清。 放弃宝贵生命的理由，是“害怕生育事实被公开”“没有培养能力”。被遗弃的孩子大多是受到虐待长大的十多岁、二十岁出头的未婚妈妈们意外怀孕后出生的。对婴儿箱出身的241名小学生进行追踪调查后发现，超过一半的孩子正在接受咨询治疗。在无论发生什么事都不离开自己的家人不在的情况下，经过被称为“姨妈”“叔叔”的多个庇护所照料者的手，所以带着情绪不安症生活。 孩子在父母的怀抱里长大是最理想的。据说扔在婴儿箱里后来又重新找回的情况占三成。没有做好准备的怀孕父母可以得到关于生育和抚养的咨询和帮助的地方，在困难的条件下决定生育时，必须有帮助经济自立的地方。即便如此，被遗弃的孩子还是国家的责任。在饿死之前获救的赫宰在委托家庭中茁壮成长。抛弃赫宰的妈妈说，“因为没有得到过爱，长大了不知道怎么给予爱”，赫宰用小手帮助委托妈妈做家务。为了让所有的孩子都得到满满的关爱、长大后懂得给予爱的方法，社会应该起到“好大人”的作用。

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