代表国民而不是代表阵营的司法部. December. 19, 2023 08:43. . 从前大法院院长梁承泰就任的2011年9月起到前大法院院长金明洙卸任的今年9月为止，关注司法部的国民们经历了相当大的疲劳感。梁承泰时期发生的所谓“干扰司法”事件让人怀疑立法、司法、行政的“三权分立”的民主主义原则。在“推迟审判”蔓延的金明洙体制下，国民们受到宪法保障的“迅速接受审判的权利”遭受侵害，甚至法言“推迟的正义不是正义”也黯然失色。 最重要的是，12年来一直有人质疑大韩民国司法部是否真的代表国民。随着司法部被怀疑代表阵营而不是代表国民，国民也分成两半。进步阵营主张，梁承泰体制与保守政权勾结，导致了“干扰司法”事态。相反，保守阵营认为，金明洙让具有在野党倾向的所谓“政治法官”担任要职，接连推迟了在野党人士的审判。 从民主主义原理来看，严格来说，司法部并不直接代表国民。因为这是立法、司法、行政中唯一并不是选举产生的权力。总统和国会议员由国民选出，但大法院院长在得到国会同意后由总统任命，法官由大法院院长任命。因此，司法部没有必要代表国民的说法似乎很合理。 尽管如此，司法部是权利受到侵害的国民最后依靠的地方，也是守护基本权的最后堡垒。美国联邦大法官们不是法官（Judge），而是被称为“Justice”的原因，也是因为国民们期待他们发挥“正义（Justice）的化身”的作用。 如果司法部不代表国民，无论立法和行政如何运作，民主主义都会立即崩溃。在民主主义体制下，只有司法部不被国民选举产生，是因为法官必须具备高度的专业性和道德性。选举产生的权力未能发挥专业性或滥用权力的事例在全世界随处可见。反而因为是并非选举产生的权力，司法部更应该具备专业性和道德性，更多地代表和代言国民。这是司法部对民主主义的悖论，也是国民所期待的社会和历史责任。 8日得到国会批准的大法院院长曹喜大超越阵营，成为解决12年疲劳感的合适人选。连认为曹喜大是“保守倾向”并进行考察的在野党议员，也在国会人事听证会上纷纷给予“清廉性和道德性给我留下了深刻的印象”“没有瑕疵”等好评。在野党大举投了赞成票，连全体会议的批准表决也只有18票反对。 曹喜大还在就任致词中表示：“过去气势汹汹的权力胁迫之时，司法部没能完全守护国民。口中说的是平等原则，实际上让贫富之间感受到了严重的歧视。”法律界分析说，这表明了不会只拥护保守和进步任何一方的意志。希望曹喜大能维持现在的初衷，建立代表国民、而不是阵营的司法部。

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