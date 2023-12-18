对抗宇宙独裁者的革命军……挥舞着刀、戴着纱帽的战士“裴斗娜”. December. 18, 2023 08:10. by 金泰彦记者 beborn@donga.com. 在电影《300》（2007年）、《超人：钢铁之躯》（2013年）、《正义联盟》（2017年）中一直执导痛快动作场面的扎克•施奈德导演（57岁）讲述了以宇宙为背景的战士们的故事。他将于22日在Netflix上公开电影《月球叛军：上部 火之女》（以下《月球叛军》）。 支配宇宙的帝国Wonderland将进入篡夺王位的巴利萨里乌斯统治之下。巴利萨里乌斯还将手伸向和平的边缘行星带。为了拯救陷入危机的行星带，2年前定居在这里的异乡人柯拉（索菲亚•波多拉饰）将站出来。曾是Wonderland国王近卫队军官的科拉为了对抗巴利萨里乌斯军队，组建了一支革命军。 上部描绘了柯拉召集宇宙各处战士的过程。以广阔荒芜的宇宙为背景的华丽动作非常突出。从柯拉展现隐藏战斗力的场面开始，动作大戏接连不断。 革命军的方方面面也引人注目。其中包括传说中的指挥官泰图斯将军（贾伊曼•翰苏饰）、领导叛军的达里安•布劳德艾克斯（雷•费舍尔饰）、具有与神话生物体交流能力的塔拉克（斯塔兹•奈尔饰）等。其中引人注目的战士是内梅西斯（裴斗娜饰）。内梅西斯头戴纱帽，挥舞着双刀。与巨大的蜘蛛怪物展开一对一格斗登场的内梅西斯沉默寡言、面无表情，看起来像是阴间使者。 施奈德导演在大学时期构想了这个故事，从约20年前开始将剧本具体化。导演亲自画了4000多张将作品的世界观形象化的画作，通过大规模制作和视觉特效（VFX）原封不动地搬到了画面上。制作组在约2万平方米（约6050坪）的土地上建造了村庄，与语言学家合作，创造了3种新的语言。 施奈德导演说：“弱者的故事，恶棍低估了善良的人，但最终善良的人完成超出期待的事情”，“这样的主题在我的电影中一如既往地延续了下来。”

한국어