担任《胡桃夹子》主角等K芭蕾舞蹈演员们的活跃. December. 18, 2023 08:10. . 每年12月，世界芭蕾舞界都会如约而至地演出芭蕾舞《胡桃夹子》。1892年在俄罗斯圣彼得堡马林斯基剧场首演的芭蕾舞《胡桃夹子》今年也将在世界上历史最悠久的巴黎歌剧院芭蕾舞团（BOP）以及英国皇家芭蕾舞团、俄罗斯马林斯基芭蕾舞团、美国芭蕾舞剧院（ABT）等作为12月代表节目登场亮相。国内代表性芭蕾舞团国立芭蕾舞团和环球芭蕾舞团（UBC）也将于本月举行《胡桃夹子》演出。 今年的《胡桃夹子》之所以更加特别，是因为从遥远的美国波士顿传来的消息。与ABT、纽约城市芭蕾舞团等一起代表美国的芭蕾舞团波士顿芭蕾舞团在年末的《胡桃夹子》演出中选定了5名韩国舞蹈演员为主角。包括首席舞蹈演员芭蕾舞演员韩瑞惠（人名音译下同）和蔡智英在内，男独舞演员李善宇和第二独舞演员李尚敏、群舞芭蕾舞演员金锡柱是主人公。进入波士顿芭蕾舞团网站一看，作为《胡桃夹子》预售画面的主照片，上面挂着蔡智英的演出照片。让人再次感受到了“K芭蕾舞”的威力。 最近几年，在世界著名芭蕾舞团担任首席舞蹈演员的韩国舞蹈演员大幅增加。在巴黎歌剧院芭蕾舞团成为亚洲首位明星芭蕾舞演员的朴世恩、俄罗斯马林斯基芭蕾舞团金基民、ABT徐熙和安柱元、摩纳哥蒙特卡洛芭蕾舞团安在容就是代表性的例子。他们中的大部分人将在年末登上《胡桃夹子》的舞台。 韩国的芭蕾舞教育历史较短，韩国舞蹈演员的身体条件也比不上西方人。尽管如此，韩国舞蹈演员活跃在世界的理由是什么呢？多年来采访演出界见到的朴世恩、金基民等著名舞蹈演员都有共同的特点。虽然答案像教科书一样，但自称为不知满足的大量练习，想要进一步发展的意志与众不同。 过去朴世恩曾说：“可以说我人生的100%都是芭蕾舞。”当被问及原因时，她回答说：“因为我的目标是成为随时为观众带来最佳舞台的芭蕾舞演员。”临盆时，她也会穿着拖鞋去练习室，练习结束后就不断苦恼着“今天有什么不足？”甚至为了切断这种想法，还特意制造了“制科”的爱好。与其他芭蕾舞演员相比，金基民的弹跳力倍增，被冠以“逆重力的跳跃”的修饰语，在成为马林斯基芭蕾舞团首席舞蹈演员后，他每天上午7点到达练习室，练习10个小时左右。仅肌肉运动每天进行5个小时。完美的技巧并没有隐藏的特别秘诀。只有努力和练习才是答案。 随着活跃在世界各地的舞蹈演员的增加，韩国芭蕾“希望之星”们梦想的外延也变宽了。如果说过去的目标是加入国立芭蕾舞团、UBC，那么最近对于芭蕾舞专业的人来说，加入世界著名芭蕾舞团并不是“无法实现的梦想”，而成了“可能的目标”。这就是10年、20年后将登上世界芭蕾舞舞台的K舞蹈演员们的活跃令人期待的理由。

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