“特朗普的‘容忍朝鲜核武器’构想”……要组建应对“美国总统选举变数”的安保团队. December. 15, 2023 08:12. . 美国媒体报道称，如果美国前总统特朗普再次执政，将以朝鲜冻结核设施为代价，构想放宽对朝制裁的交易。美国政治媒体《政客》13日援引听取特朗普方面对朝构想吹风的3名人士的话报道说，如果朝鲜冻结核计划并停止核武器开发，美国将放宽经济制裁，并提供其他形式的部分支援。对此，特朗普断然否认说：“这是捏造的虚假情报。”但他同时夸耀自己与朝鲜国务委员长金正恩的交情，表示“不能交给无能的谈判者”。 尽管特朗普否认，但事实上允许朝鲜拥有核武器的“冻结对补偿”交易构想很难被当作单纯的突发事件。特朗普在任时期已经与金正恩见过三次面，进行了无核化谈判。虽然会谈破裂，但河内会谈谈判桌上提出的“废弃宁边核设施-解除主要制裁”的交换方案也是以“冻结对补偿”为前提的一种交易。特朗普不久前曾表示，“如果我得以连任，早就达成了朝核协议”。如果明年当选，特朗普有可能再次尝试类似的对朝谈判。 事实上，不单单是特朗普，华盛顿朝野也出现了冻结朝核武器的谈判论。在朝鲜放弃核武器的可能性微乎其微的情况下，安保专家团队早已经常提出要阻止威胁进一步扩大的主张。因为，从现实来看，在韩朝关系和朝美关系都像现在这样受阻，朝鲜与中国、俄罗斯关系密切的情况下，持续对抗只会增加危险。但是，如果局势发展成为允许朝鲜核武器的朝美交易，肯定会立即引发韩国的核武装论，引发同盟之间的裂痕。 朝鲜很有可能在明年以更大的挑衅和威胁动摇美国总统选举局面。金正恩6年前接连进行核和导弹挑衅，造成一触即发的对抗局势后，通过戏剧性的局面转换，用朝美直接交易尝到了甜头。此次美国总统选举的机会也不会轻易放过。韩国政府也需要特别的应对。据悉，尹锡悦总统不久后将实行外交安保领域的人事更迭，更换空缺的国家情报院院长、国家安保室长和外交部长等。新的外交安保团队不能停留在加强同盟遏制力上，还要是考虑美国总统选举变数的战略人才。

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