用手指抓鸡蛋，甚至深蹲……特斯拉公开人形机器人“擎天柱”第二代. December. 14, 2023 08:15. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 当地时间12日，特斯拉突然公开了更像人类动作的人工智能类人形机器人“擎天柱”（Optimus）第二代的视频。如果说9月份公开的“擎天柱”只能整理积木、用一只脚做瑜伽、展现均衡感，那么这一次则能演示煮鸡蛋的任务等，展示了细腻的动作。 被称为“特斯拉机器人”的人形机器人“擎天柱”是特斯拉首席执行官埃隆·马斯克2021年宣布的特斯拉人工智能项目的一环。马斯克曾表示，通过训练神经网络，人形机器人可以执行基本工作、代替工厂内的单纯劳动，也可以用作家务助手、人类的伙伴。 特斯拉当天公布了时长1分43秒的“擎天柱”第二代的视频，并表示，“步行速度比以前快30%，手可以向11个方向移动，所有手指都装有触觉传感器”，重量也比之前版本减轻10公斤左右。 特斯拉2021年宣布开发机器人，2022年首次公开实物时，“擎天柱”看起来连走路都很困难。但今年3月和9月分别展现了“擎天柱”活跃在工厂和做瑜伽的样子，与人的动作更加接近。 此次再次进化的“擎天柱”利用拇指和食指，没有打碎鸡蛋，而是细致地夹起鸡蛋放入沸水中。美国电动汽车专门媒体《电子》（Electric）表示：“制造有用的类人形机器人最难的部分之一就是手。必须精密到可以支撑相当重量的坚固且细腻的物体。根据视频，‘擎天柱’第二代拥有可以评价为重要升级的新手。” “擎天柱”还以比上一代更快的步伐走在特斯拉赛博卡车之间，并前往体育馆，以完美的姿势展示了深蹲。这表明，在深蹲姿势下，它具有可以控制身体的关节等。当有人指出“是不是因为走路速度比以前快而被编辑”时，“擎天柱”首席开发者朱利安·伊瓦尔兹（音）在社交媒体领英上表示：“视频里没有以完全的实时面貌提高速度。” 马斯克在去年的“投资者日”上表示：“在未来社会，人类和类人体的比率将超过一对一。这样的未来会发生什么样的经济，现在还不得而知。”另外，该机器人的价格在今后3-5年内将低于2万美元（2640万韩元）。也就是说，一旦实现商用化，将诞生年薪3000万韩元、没有休假持续工作的“机器人劳动者”。

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