美国韩食餐馆“鲜鱼脍面”入围NYT评选的“年度最佳料理”. December. 14, 2023 08:15. by 金宝拉记者 purple@donga.com. 美国旧金山综合韩食餐馆的料理鲜鱼脍面入围美国《纽约时报》（NYT）评选的“年度最佳料理23道”。《纽约时报》派出记者们来到全美数百家餐厅后，选出年度料理。 12日（当地时间），在《纽约时报》评选的23道最佳料理中加入了旧金山韩食餐馆“饭桌”的鲜鱼脍面。鲜鱼脍面是在韩式鲜鱼脍中加入煮熟的意大利面，并加入嫩芽、切丝的萝卜、黄瓜、卷心菜等配菜的料理。《纽约时报》评价道：“虽然刚开始各种食材似乎都表现出自己的特性，但是吃一口的话，在嘴里会变得协调”，“不分季节，无论什么时候吃都能刺激味蕾，激发活力。” 去年6月在旧金山日本城开门营业的“饭桌”由曾在该地区著名餐厅工作的韩人厨师闵承贤和陈林（以上人名音译）经营。这是添加日式料理和法国料理材料及技法而制作的独创性韩食，人气很高。该餐厅还入围了今年《米其林指南》选定的意味着在加利福尼亚以合理的价格提供优秀食物的餐厅的“必比登美食超值餐厅（Bib Gourmands）”。 闵厨师对旧金山当地媒体表示：“想让餐厅成为第一次接触韩餐或不熟悉韩餐的人了解韩国料理味道的入口。”他们在餐厅主页上介绍说：“韩餐不是按照各自的套餐，而是以可以同时享受各种料理的摆桌形式构成”，“客人们可以期待对传统韩式料理的现代和创意性的视角。” 《纽约时报》年度最佳料理23道除了鲜鱼脍面外，还包括西雅图的蟹肉甜甜圈、丹佛的早餐布里托、佛罗里达的咖喱料理等。

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