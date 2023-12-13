单人家庭占34.5%，创历史新高……是时候彻底改变居住和福利体系了. December. 13, 2023 10:16. . 韩国的单人家庭比重达到了历史最高值34.5%。因为独立生活的青年增加，独自生活的老年层也在增多。每年激增的单人家庭平均收入比多人家庭少，居住、生活费和债务负担高。正因如此，有人指出，考虑到这些人的特性，应该修改韩国的居住和福利体系。 去年韩国的单人家庭为750.2万户，比前年增加1.1%。男性在39岁以下青年层、女性在60岁以上高龄层中，单人家庭比重超过40%，居于首位。去年单人家庭的年平均收入为3010万韩元，首次超过了3000万韩元，但与全体家庭的平均收入相比只有44.5%。负债也同时增加，每户家庭负债2847万韩元。 虽然单人家庭超过了全体家庭的三分之一，但韩国的社会福利体系仍然是以家庭成员众多的家庭为标准制定的。政府的住宅供应政策也以适合三四人家庭的84平方米为中心推进。单人家庭90%以上居住的60平方米以下的小型住宅新供应在最近6年间年均减少14%，今年多户、写字楼许可件数比去年减少了60%。 小型住宅的供应不足只能进一步提高已经上涨的全租、月租价格，进一步增加生活费中居住费比重较大的单人家庭的负担。青年们偏爱的商住两用房被排除在平生第一次买房时给予的税制优惠之外。 社会福利制度也同样以多人家庭为中心。国民年金以家庭津贴的形式向有配偶、未成年子女、高龄父母等抚养家属的领取者追加发放年金。与若干家人一起生活的家庭相比，贫困率更高的单人家庭享受的优惠较少，因此有人提出有必要改善。青年、老人单人家庭聚居的地区，犯罪发生率也比其他地区最高高出四倍。也就是说，为了预防犯罪和各种事故，需要更周密的对策。 预计到2030年，单人家庭的比重将接近40%。独自生活的个人已经成为韩国普遍的生活方式之一。有必要扩大根据配偶、父母、子女一起生活的家庭设计、运营至今的社会系统的范围，重新调整，避免单人家庭被疏远。

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