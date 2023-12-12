“虽然不相信命运，但等待命运般的爱情”. December. 12, 2023 08:35. by 李智允记者 asap@donga.com. “等待像德拉库拉（也译作德古拉）那样命中注定的爱情。因为是现实性格，所以不太相信命运，但希望爱情是这样的。歌唱这种爱情的曲目《She》是我最珍惜的歌曲。” 这是记者11日在首尔江南区一家咖啡厅见到的音乐剧《德拉库拉》的主人公金俊秀（36岁）所说的话。《德拉库拉》从6日开始在首尔松坡区夏洛特剧院进行演出。从2014年首演到第五季的此次演出，他无一例外地饰演德拉库拉一角，被评价为用具有感染力的歌曲表现了德拉库拉的爱和怨恨、孤独交织在一起的感情。他笑着说：“能够再次演出比任何作品都优先的《德拉库拉》，感到非常高兴。” 《德拉库拉》是以1897年出版的同名原著小说为基础，讲述400多年来只关注一个女人的德拉库拉爱情的音乐剧。2004年在美国纽约百老汇演出后，到2021年第4季为止，在国内共演出318场，累计观众达40万人次。在此次演出中，德拉库拉一角将由金俊秀、全东锡、申盛禄轮流饰演。林慧英、郑善娥、IVY饰演与德拉库拉陷入爱情的女人米娜角色，孙俊浩和朴殷硕饰演因德拉库拉失去妻子而梦想复仇的范海辛。金俊秀出演的节目门票全部售罄。 对于不知不觉间成为14年音乐剧演员的他来说，《德拉库拉》是成为演员人生里程碑的作品。20年前以东方神起组合出道后，2010年凭借音乐剧《莫扎特》迈出音乐剧舞台第一步的金俊秀表示：“在短篇角色较多的音乐剧界，德拉库拉是屈指可数的立体角色。从首演开始就和创作团队面对面地研究角色，作为演员成长了很多。”接着，他补充道，“饰演德拉库拉一角后，‘歌手出身的演员’的标签变淡了。” 《德拉库拉》也是他出演最多的音乐剧。他说，在此次演出中，自己十分关注德拉库拉的深情。他说：“与至今为止想要表现充满霸气和多血质性格的德拉库拉不同，想象着德拉库拉和米娜的初次见面，想要演绎更加深情的声音和语气。” 他饰演的德拉库拉、音乐剧《死亡笔记》中的埃尔、《伊丽莎白》中的死神（托德）等神秘角色尤其受到观众喜爱。他说：“不一般的声音似乎起到了一定作用。仅凭声音就能凸显出这种氛围。”他是特有的金属声，有着个性鲜明的嗓音。他说：“除了人类以外，用身体诠释其他存在的演技非常重要，因为是偶像出身，所以对使用身体很有自信。” 为配合贪恋人类血液的角色而染红的头发是“夏库尔”（细亚俊秀+德拉库拉）的标志。但是，此次演出结束后，粉丝将无法看到他的红头发。他笑着说：“如果每隔5~7天不染一次头发，就会变成粉红色。就连运动的时候也流着红色的水，扔掉毛巾和枕头是基本，皮肤也会受损”，“如果想看红头发德拉库拉，这次一定要来。” “因为所有的演出都尽了最大的努力，所以如果不能超过这个水平，那么‘最多也就保本’。观众的标准也已经提高了，我会拼命演戏。” 演出到明年3月3日为止，票价8万~17万韩元。

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