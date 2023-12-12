英国和美国批准“基因剪刀”治疗剂，拥有技术的韩国面临触礁危机. December. 12, 2023 08:35. . 世界首款利用“基因剪刀”技术的治疗剂继英国之后，在美国也得到了批准。基因剪刀是从细胞中切除所需部位的基因（DNA）并进行矫正的技术。在世界最大的医药品市场美国，基因剪刀技术被获批为治疗剂尚属首次。有评价称，随着人类可以直接修改DNA治疗疾病，开启了遗传性稀有疾病、癌症等疑难杂症治疗的新篇章。 最近，美国食品和药物管理局（FDA）批准对因基因突变导致圆盘状红细胞变成镰刀状的“镰刀型红细胞贫血症”患者使用基因剪刀治疗剂。治疗剂开发使用了2020年获得诺贝尔化学奖的第三代技术“CRISPR基因剪刀”。其方式是从患者身上提取干细胞，切除突变基因后，再移植到患者自己身上。一次可以永久治疗。以此次批准为契机，期待停留在研究水平的基因剪刀治疗剂的商用化速度加快。 从基因剪刀技术本身来看，韩国已经达到了世界级水平。围绕谁最先开发出CRISPR基因剪刀技术而展开专利战争的三足鼎立中，有一轴是国内企业。但是商用化水平相对落后。可以研究基因治疗剂的领域有限，以人体为对象的临床限制也很严格。由于国内临床基础设施不足，国内企业大部分与海外制药公司共同推进开发。国内某医学院研究组开发出了作为先天视网膜疾病治疗剂的第4代技术“Prime编辑器”，但由于没有得到政府的充分资金支援，临床进展缓慢。 在基因剪刀技术应用活跃的农业领域，韩国的商用化本身实际上也受阻。虽然提出了对基因矫正食品进行有害性审查等放宽部分限制的法案，但超过1年未能越过国会常任委员会的门槛。因此，国内企业虽开发出含有维生素D的西红柿等产品，但至今未能上市。 基因剪刀技术是将成为大韩民国未来吃食的尖端生物领域的核心技术。即使是现在，也应该整顿相关法律体系和规制，积极投资研究开发（R&D），发展产业。如果没有技术能力，就没有办法，但即使拥有原创技术，却只能遥望别国背后，这是荒唐的事情。

한국어