大法院结束75天院长空缺. December. 09, 2023 09:30. by 鄭盛澤 neone@donga.com. 韩国国会8日通过了大法院院长候选人曹喜大的任命同意案。尹锡悦政府上台后，已有20名人事听证会对象候选人在朝野政党对立中没有通过人事听证经过报告而获得任命，但曹喜大的人事听证经过报告当天被朝野政党一致采纳。事实上，这是尹锡悦政府首次在朝野政党没有分歧的情况下任命的事例。尹锡悦总统当天下午向曹喜大颁发了大法院院长任命状。政界评价说：“这表明，如果尹总统提名在野党也能接受的合适人选，朝野双方就能达成协议。”至此，自今年9月24日大法院院长金明洙卸任后，时隔75天，司法部门首长空缺事态得以解决。 国会当天召开全体会议，在292名在席议员中，以264票赞成、18票反对、10票弃权通过了对曹喜大的任命同意案。不仅是执政的国民力量党（111席），在野的共同民主党（167席）也大举投了赞成票。大法院院长任命同意案的表决通过条件，是在席议员过半数出席、出席议员过半数赞成。此前，大法院院长候选人李均龙因遗漏非上市股票财产申报等资质争议，35年来首次出现大法院院长任命同意案在全体会议上遭到否决。 国会人事听证特别委员会当天在全体会议之前，以13名委员一致同意通过了曹喜大人的人事听证报告。特别委员会在报告中指出：“曹候选人几乎没有被提出高层公职候选人常见的与个人身份相关的道德性问题。他对包括解决审判延迟问题、拘捕令滥发问题在内的司法改革，有规划和具体方案。” 共同民主党相关人士表示：“没有特别反对的理由，而且考虑到，稍有不慎就会出现司法部门首长空白长期化的责任论也会成为负担。”国民力量党院内代表尹在玉就大法院院长候选人曹喜大任命同意案的表决表示：“大法院院长长期空缺后，今天终于获得批准。进行表决虽然为时已晚，但真是万幸。” 曹喜大在人事听证会上表示，将讨论解决推迟审判问题、有条件的拘捕令制度及扣押搜查令事前审查制度，因此预计司法改革将加快速度。曹喜大在当天任命同意案获得通过后表示：“将以谦虚的姿态尽最大努力为国民服务。审判和司法行政都将根据法律和原则，努力迅速、公正地进行。”

한국어