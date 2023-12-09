每个邮包都吭哧……“（缉毒犬）去年阻止了40多起毒品走私案”. December. 09, 2023 09:30. by 仁川=金炯民记者、世宗=金道亨记者 kalssam35@donga.com/dodo@donga.com. 5日下午，仁川机场总部海关国际邮政通关中心。“迪隆”不停地在传送带上走来走去，把鼻子贴在邮包上。今年4岁的拉布拉多猎犬迪隆是有2年经验的缉毒犬。迪隆每个邮包都闻了三四次。站在迪隆旁边的调查人员“牵犬师”反复高喊“寻找”。去年，迪隆查获的毒品走私件数超过40件。 多次吭哧吭哧的迪隆坐在一个箱子前，以鼻支地一动不动。这是怀疑有毒品物件的信号。海关人员立即拿起箱子。箱子里装着用来训练迪隆的、散发着毒品气味的东西。虽然是训练，但牵犬师还是把环状的玩具扔给了迪隆。通过这种方式，把寻找毒品的事情变成一种游戏。实际上，嗅探犬训练过程是让嗅探犬熟悉毒品或爆炸物的气味，并使其找到的方式。 咬着玩具玩了一会儿的迪隆马上又爬到传送带上，继续寻找毒品。拥有27年牵犬师经验的主管官朴东民（音译）到目前为止与5、6只嗅探犬一起工作。他说：“牵犬师和嗅探犬组成一对一小组，一直一起活动到探测犬退休为止”，“嗅探犬退休时也会寻找新主人，也有将搭档嗅探犬当作伴侣犬的牵犬师。” 像迪隆一样活跃在毒品管制现场的关税厅嗅探犬目前共有39只。不仅在仁川、金浦、济州等机场，在仁川港等旅客港也每天查缉毒品。与人类相比，嗅觉最高发达1万倍以上的毒品嗅探犬在快速找出从海外巧妙引进的毒品方面很具专业化。甚至可以探测到用肉眼很难看到的0.01克水平的毒品。截至今年10月，通过嗅探犬发现的毒品达71起，重达8.9公斤。关税厅相关人士表示：“39只嗅探犬在找出总揭发件数的10%以上的毒品上起到了很大的作用”，“在机场和港口，从视觉上提高警戒心的效果也相当大。” 今年，韩国时隔36年从进口嗅探犬的国家变成了出口的国家。今年8月，关税厅向泰国关税总局移交了2只与迪隆相同的拉布拉多犬。这是韩国首次将嗅探犬引渡到海外。1987年，韩国从美国那里捐赠得到6只嗅探犬，作为最初的爆炸物嗅探犬，后来扩大到了毒品嗅探犬领域。 被引渡到泰国的嗅探犬是两岁的“乔克”和“杰克”。在泰国，它们拥有了新的名字，分别是热带水果的名字“榴莲”和“菠萝蜜”。它们是韩国自行繁殖的嗅探犬，在关税厅嗅探犬训练中心接受了训练。活动开始仅一个月就阻止了3起试图走私毒品的案件。关税厅认为，如果在有可能成为毒品进入国内的通道的东南亚等国家嗅探犬的活动增加，那么对阻止毒品流入国内也会有效果。

한국어