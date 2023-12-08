李韶弥、成宥真、林珍熙从明年开始将驰骋LPGA. December. 08, 2023 09:01. by 金正勋记者 hun@donga.com. 在韩国女子职业高尔夫（KLPGA）巡回赛上共获得5个冠军的李韶弥（24岁）以美国女子职业高尔夫（LPGA）巡回赛资格（Q）系列赛并列第2位的成绩成功进军美国舞台。成宥真（23岁）、张晓准（20岁）、林珍熙（25岁）也成功进军LPGA舞台。 7日，李韶弥在美国阿拉巴马州莫比尔的木兰林十字路口球场（72杆）落幕的Q系列赛上，6轮总成绩为低于标准杆26杆的共404杆。这一成绩落后澳大利亚侨胞罗宾•崔（25岁）3杆，排在并列第2位。李韶弥领先罗宾•崔2杆，迎来最后一轮比赛，但当天只抓下1支小鸟球，吞下2个柏忌，失去了1杆。在此期间，罗宾•崔抓下6支小鸟球，吞下2个柏忌，减少了4杆，成功反败为胜。罗宾•崔继2019年之后，个人第二次获得了LPGA参赛权。西乡真央（22岁•日本）和李韶弥并列排在第2位。 在KLPA巡回赛上，包括今年的2胜在内共获得3胜的成宥真，以低于标准杆19杆共411杆的成绩与张晓准并列排在第7位。2019年首次登上KLPGA舞台的成宥真虽然稍稍落后于同龄人、出道同期生赵雅妍、林熙贞、朴贤京三人帮，没有受到太大的关注，但却最先进入了美国舞台。今年KLPGA巡回赛多胜王（4胜）林珍熙也以低于标准杆13杆共417杆的成绩，以并列第17位获得了LPGA巡回赛参赛卡。 如果在Q系列赛上进入前20名，就可以获得征战下赛季LPGA巡回赛的大部分参赛资格。从第21位到第45位，将获得有条件的参赛权和乙级巡回赛爱普生巡回赛的参赛权。李晶恩（36岁）并列排在第23位，洪贞敏（21岁）并列排在第45位，获得了有条件的参赛权。

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