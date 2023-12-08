监查院：“徐薰接到‘公务员在朝鲜海域漂流’的报告后，仍然在下午7点左右下班”. December. 08, 2023 09:00. by 高道艺记者 yea@donga.com. 文在寅政府安保总指挥、时任国家安保室长的徐薰在2020年9月22日接到在西部海域失踪的海洋水产部公务员李大俊（音）“在朝鲜海域漂流”的报告后，没有采取救助措施就下班的事实被曝光。没有接到安保室指示的军队、海洋警察、统一部公务员们向朝鲜提出了送还要求等，没能进行救助。 监查院7日公开的“西部海域公务员被杀事件”主要监查结果资料中，原封不动地记录了李大俊被朝鲜军队开枪打死之前，韩国政府没有采取初期措施、对事态袖手旁观的前因后果。这距离监查院从去年6月开始着手进行监查过了1年零5个月时间。 据监查院透露，时任韩国国防部长徐旭22日下午4时51分从国军联合参谋本部接到情报报告，得知“韩国国民在朝鲜登山串海域被发现”。随后，安保室第一次长徐柱锡（下午5时18分）和安保室长徐薰（下午5时30分）也收到了报告。李大俊前一天21日凌晨1点左右在西部海域延坪岛附近消失，已在海上漂流了38个小时左右。 但徐薰没有召开讨论应对方向的“最初情况评价会议”，只是向知道李大俊漂流事实的国防部和国情院下达了“维持安保”的方针。据悉，安保室向正在进行搜索工作的海警和海洋水产部强调“保安事项”，并告知了李大俊漂流到朝鲜海域的事实，禁止向可以请求救助李大俊的统一部和外交部传播相关事实。据了解，徐薰和徐柱锡等安保室核心干部在尚未确认李大俊是否获救的情况下，于当天下午7点左右下班。 不是通过安保室，而是通过国情院才得知这一事实的统一部负责局长表示，“部长正在晚餐中，次官联系不上”，没有向部长和次官报告就下班了。军方称“这是统一部的主管事项”，没有讨论救助所需事项，海警则称“这是保安事项”，没有要求国防部协助搜救。 李大俊被朝鲜军人开枪打死3个小时后，韩国政府才召开了首次相关部长会议，下达了“维持保安”的方针。军队和国家情报院在同一天凌晨从内部网中突然删除了谍报报告。监查院认为，此后政府向媒体谎称“正在搜索失踪的李大俊”；在李大俊死亡事实被报道后，又捏造相关证据，声称其“想主动投奔朝鲜”，展开了“投奔”攻击。 监查院要求对当时负责相关业务的军队将军、统一部局长、海警干部等13人采取惩戒及注意措施，并通报人事资料。监查院还对已经退休的前国防部长徐旭和前海洋警察厅厅长金弘熙通报说：“要留下人事资料。”

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