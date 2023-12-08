即便“取消杀手题”也“不好考”，满分考生一人. December. 08, 2023 09:00. by 朴星民 min@donga.com. 在韩国政府决定取消“杀手题（超高难度题）”后首次举行的2024学年度高考中，国语、数学、英语领域的体感难度都高于去年，是历代级“不好考”。出题当局分析说，作为“杀手题”的代替方案，出现了多种类型的高难度题，提高前茅圈的辨别能力，导致了这一结果。但是，有人仍然主张出了折磨考生的“杀手题”，预计争议将持续一段时间。 韩国教育课程评价院7日公布了11月16日实施的2024学年度高考的评分结果。各领域标准分数最高分是国语150分、数学148分，国语高出2分。去年国语为134分，数学为145分，数学高出11分。 特别是国语，与去年难度平平相比，体感难度大幅上升。国语标准分数最高分与2019年（150分）一起，是自2005学年度引进高考体制以来的最高分。标准分数是显示个人分数与全体应试生平均差距多少的分数。如果考试困难，平均分低，标准分最高分就会上升。入学考试业界评价说，通常标准分数最高分在140分以上就很难。 以绝对评价方式进行的英语为例，一等（原分数90分以上）在全体应试生中占4.71%（20843名），比去年的7.83%（34830名）减少约14000名。这是2018学年度引进绝对评价以来的最低水平。考生A某说：“虽说没有杀手题，但这是杀手高考。”入学考试业界预测，国语和英语分数对高考当选和落选的影响力将比去年增大，数学的比重将变小。也有人预测，在随时招生中，因未能达到高考最低等级而被淘汰的考生将会层出不穷。 教育界分析说，政府的“取消杀手题”方针提高了今年高考的考生体感难度。尹锡悦总统6月指示“在高考中排除教育课程之外的杀手题”。这被考生们理解为“容易的高考”，纷纷预计高考难度会降低。但据高考专家分析，为了确保辨别力，出现了不亚于“杀手题”的高难度题，而且出现了与正确答案混淆的选择题，令很多考生惊慌失措。教育部人才政策企划官沈敏哲（音）表示：“仅排除杀手题，就为恢复对公共教育的信赖提供了契机。” 对于历代级“不好考”，全领域满分者只有1人，据悉是毕业于龙仁外国语大学附属高中的一名女学生。该学生是选择科学二科目的自然类志愿生。高考满分者在2014学年度曾出现过33名，但引进文、理科综合高考的2022学年度只有1名，去年只有3名。

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