“30万亿过渡贷款可能会爆发一半”……要赶紧剜掉“危机的萌芽”. December. 08, 2023 08:59. . 被称为金融市场“雷管”的房地产项目融资（PF）不良风险将从明年起正式成为现实的不安感越来越大。据信用评价业界推算，购买土地等事业初期贷款（过渡贷款）约30万亿韩元中，最多有一半左右会被处理为损失。最近，金融当局与包括5大金融控股公司在内的建设公司、第二金融圈等市场参加者举行了接力会议，正在摸索对策。 据金融当局透露，以6月底为准，金融圈PF贷款余额为133.1万亿韩元，比3月末增加1.5万亿韩元。其中，证券公司的滞纳率以6月底为基准上升至17.28%，储蓄银行的滞纳率在1年内增至3倍。与只集中于储蓄银行的2008年全球金融危机不同，此次亏损似乎蔓延到了整个第二金融业圈。 尤其成为问题的是明年到期的过渡贷款。为了购买土地等，在事业初期获得了高息短期贷款，但由于工程费用上升和房地产经济萧条等原因，未能开工的情况越来越多。事实上，都成为了不经营事业，只支付利息的“僵尸企业”。如果这些企业因无法承受金融费用负担而一次性崩溃，那么借钱给他们的中小证券公司和储蓄银行等金融圈可能会出现危机。随着信用紧缩，建设公司等接连破产也令人担忧。 PF市场去年因乐高乐园事件而陷入极度梗塞，政府承诺支援50万亿韩元以上的资金，度过了难关。但此后超过1年未能恢复正常，只依靠金融机构的支援维持生命。金融当局和金融圈期待今年下半年结束利率上调基调，房地产景气也会恢复，因此延长了贷款期限，将亏损转嫁给了未来。但是，随着高利率状况的长期化，争取时间式的临时应对已经变得难以为继。 如果因贷款延长而坚持的情况延长，利息负担就会累积，反而会恶化亏损。只有及时清理不良企业，低廉的土地才能重新进入市场，住宅供应才能顺利进行。即使从现在开始，也要通过冷静的事业评价，像从气球中慢慢放气一样，依次从事业性较低的地方开始整理。为了不让PF亏损扩散为金融和实体经济危机，需要先发制人的、有秩序的结构调整。

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