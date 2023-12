狂奔的黄牛,取得联赛第8球……黄喜灿以一球之差紧追孙兴慜. December. 07, 2023 08:45. by 姜泓求 windup@donga.com. “黄牛”黄喜灿(伍尔弗汉普顿队)攻入个人本赛季联赛第8粒进球,帮助球队摆脱了连败的阴影。 6日,黄喜灿在与伯恩利队的2023~2024赛季英格兰足球超级联赛(EPL)第15轮主场比赛中,在上半场第42分钟,在禁区内用右脚射门破门,帮助球队以1比0取得了胜利。攻入本赛季英超第8粒进球的黄喜灿在联赛射手榜上上升到了并列第4位。与单独排名第三的孙兴慜(托特纳姆热刺•9球)仅差一球。 另外,黄喜灿截至目前贡献2次助攻,自出道英超的2021~2022赛季以来,首次在一个赛季积累了两位数的攻击点(进球或助攻)。在2021~2022赛季,他的攻击点是6个(5粒进球和1次助攻),上个赛季是4个(3粒进球和1次助攻)。理论上本赛季黄喜灿还有23场联赛可打。 凭借黄喜灿打入的全场唯一进球,伍尔弗汉普顿队摆脱了2连败的阴影。伍尔弗汉普顿队凭借替因伤缺阵的主力门将乔泽•萨出战的替补门将丹•本特利的出色表现,几次度过了失球危机。当天打满全场的黄喜灿被选为相当于该场比赛最佳球员的“MOM(Man of the Match)”。这是继第13轮与富勒姆队的比赛之后,他本赛季第2次当选MOM。伍尔弗汉普顿队主教练加里•奥尼尔对他也赞不绝口。奥尼尔主教练在赛后表示,“黄喜灿的一切令人难以置信,给人留下了深刻的印象。希望他在剩下的赛季里也能继续维持目前的竞技状态。” 英国媒体《每日电讯报》当天报道说:“黄喜灿成为了球队的新英雄”,并表示伍尔弗汉普顿队正在讨论与黄喜灿的续约事宜。黄喜灿与伍尔弗汉普顿之间的合同2026年到期,但俱乐部希望通过续约增加合同期限。此前短暂效力于德甲莱比锡队的黄喜灿在2021年8月作为租借球员穿上伍尔弗汉普顿队队服后,在2021~2022赛季中途签订合同,正式转会到了伍尔弗汉普顿队。

