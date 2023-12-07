大法院院长候选人曹喜大提醒的原则和常识. December. 07, 2023 08:44. . 大法院院长候选人曹喜大表示赞成引进“事前审查扣押搜查令问题”和有条件的拘捕令申请制。其宗旨是，有必要加强法官的拘捕令审查权，牵制检察机关滥发扣押搜查和以拘留为主的调查。曹喜大还要求改善法务部负责大法院院长人事考察。 曹喜大在5日和6日举行的国会人事听证会上表示，“我很清楚（检察机关的）扣押搜查存在问题”，并表示将积极讨论事前审查扣押搜查令的问题，并在大法官会议上进行讨论。该制度将改变只以书面形式进行的现行扣押搜查令审查方式，由法官盘问事件相关人士后决定是否发放。 检察机关对嫌疑人的手机或电脑进行无差别的扣押搜查是基于调查便利主义。这导致与犯罪无关的个人私生活、企业的商业秘密也暴露给调查机关等副作用随之而来，引发另案调查的情况也不少。这就是法院要严格审查扣押搜查令的必要性和范围的原因。但是去年扣押搜查令的签发率达到了91.1%，签发件数增至2011年的4倍左右。这从侧面证明了检察机关暴走，法院无法控制这一点。 对于附加限制居住地等条件释放拘留对象后，只有在违反条件的情况下才能实际拘留的有条件拘留，曹喜大表示：“如果成为大法院院长，将立即着手（改善制度）。”其核心要义是，在减少拘留的同时，防止因驳回拘捕令而毁灭证据、逃跑的忧虑。曹喜大之所以提及该制度，是因为"“调查机关的力量和关心过分集中在拘留与否上，正在产生副作用”的判断。也就是说，无视刑事司法的大原则——不拘留调查，相比正式审判更重视拘留，属于本末倒置。 曹喜大还提出了“至少大法官和大法院院长的考察最好在法务部以外的地方进行”的意见。他认为，一个政府部门——法务部下属的人事信息管理团负责司法部首长候选人的考察，不符合三权分立原则。虽然对此不断有人指出，但法务部表示，“过去也是政府方面做的”，并继续大法院院长的人事考察。这是令人难以接受的卑劣的辩解。必须严肃地接受曹喜大所指，立即着手制定改善方案。

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