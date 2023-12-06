“哐当哐当”，曹圭成进军丹麦舞台后首次梅开二度. December. 06, 2023 08:02. by 姜泓求 windup@donga.com. 韩国国家足球队前锋曹圭成（25岁•中日德兰队•照片）在进军丹麦舞台后首次在一场比赛中打入多粒进球，跃居至联赛射手榜第3位。 5日，在中日德兰队以5比1击败维堡队的丹超足球超级联赛第17轮主场比赛中，曹圭成接连攻入本赛季第7、8粒进球。在当天的比赛中，作为前锋首发出场的曹圭成在球队0比1落后的上半场补时阶段成功罚入点球，将比分扳成1比1平，之后在3比1领先的下半场第21分钟，他在左侧禁区利用一记右脚不停球射门，为球队打入本场比赛第4球。 足球统计专门媒体《Sofa Score》当天给曹圭成打出了两队球员中的最高评分8.6分。球队也把曹圭成选为相当于该场比赛最佳球员的“MOM（Man of the Match）”。 目前在丹超联赛中，进球数比曹圭成多的只有排在射手榜并列第一的尼古拉•瓦里斯（布隆德比）、亚历山大•林（锡尔克堡•以上10球）。曹圭成在进军欧洲的第一个赛季中，实现了两位数的攻击点（进球或助攻）。 目前取得6连胜的中日德兰队积36分，排在联赛首位。领先排名第2位的布隆德比队（积34分）2分。当天结束今年日程的丹超在度过冬歇期后，将于明年2月重启联赛日程。

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