离议会选举还有4个月，选区草案、比例制仍然扑朔迷离. December. 06, 2023 08:01. . 距离第22届议会选举还有4个月，国会议员选区划分委员会的第一个划分方案被提交到了国会。这是维持国会议员定员（300名）和地区议员定员（253名）的同时，考虑到人口变动等因素得出的结果。根据划分方案，人口减少的首尔钟路-中区等合并，人口增加的京畿平泽、华城等议席数将增加。公职选举法规定，划分委员会在议会选举1年前的4月10日之前报告选区划定案。但由于国会未能及时制定划分标准，法定提交时限被推迟了8个月。 该划分方案不是最终定案，只是朝野之间今后协商的基础。在朝野之间的密室协商中，有可能出现奇怪的拆分或拼和选区的“格里蝾螈”。如果不能协调意见，最终方案何时确定也不得而知。选区划分，第19届议会选举时在选举日44天前、20届时在42天前、21届时在39天前确定。如果按照这种趋势发展，预计此次也会再次出现临近选举日的迟缓划定。从12日开始登记的预备参选者们连自己要参加的选区都不知道，要在黑暗中进行选举运动。 选区划定越晚，对政治新人就越不利。因为现任议员比政治新人认知度相对较高，即使选区突然改变，也比挑战者有利。另外，现任议员们通过议政报告等积极进行宣传，但政治新人几乎没有这样的机会。巨大的两党应该铭记会招致批评，选举区划定迟缓是不是为了防止新政治势力进入的“密谋”。 作为“比赛规则”、选举制的核心比例代表选举制，至今仍扑朔迷离。国民力量党将回归过去并立型比例代表制作为党论，但共同民主党因围绕并立型和没有比例卫星政党的准联动兄弟的分歧和矛盾，连党论都没有确定。共同民主党院内代表表示，“比例代表问题到明年1月底为止还有时间”，国民力量党也满不在乎。选举制讨论被推迟，不但不惭愧，反而认为一天天推迟能有什么问题，不能不说这是一种傲慢的态度。

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