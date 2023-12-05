“6•25战争时，在窗户纸上画键盘练习……刚开始学钢琴的场景依然历历在目，一晃80年过去了”. December. 05, 2023 07:56. by 刘润钟=文化专门记者 gustav@donga.com. “在解放之前，我在曾留学日本的崔贞仙老师那里第一次学了钢琴。到现在还记忆犹新，一晃80年过去了。” 元老级钢琴家张惠媛（84岁•梨花女子大学名誉教授•韩国钢琴学会理事长•照片•音译下同）将于10日在首尔艺术殿堂IBK室内大厅举行纪念钢琴人生80周年的“与钢琴生活80周年之张惠媛音乐会”。在第1部中，她将演奏20多年前以乐索斯古典音乐国际标签发行唱片而得到世界认可的斯卡拉蒂和皮埃内的钢琴曲。第二部分将展示她和韩国钢琴学会委托作曲家制作的6首小协奏曲。 六首小协奏曲是以罗仁容《月夜》、申东日《想念哥哥》、《春风》、郑宝衡《鸟呀鸟呀》、金恩慧《阿里郎》、《O Tannenbaum》等熟悉的现有旋律为主题的3~5分钟的短篇作品。拉乌姆弦乐4重奏团将负责伴奏。 “包括日本在内的其他国家在现代出现了很多从巴洛克到浪漫主义等多种风格的钢琴曲，正在取代古老的钢琴教材。我觉得我们国家也应该这样做，所以从去年开始委托国内外作曲家，收集了40多首歌曲。我觉得不只是为了钢琴独奏，还需要合奏教育，所以委托制作了小协奏曲，为了能够轻松接近，拜托以熟悉的旋律为主题创作。” 她说：“委托多位作曲家制作的小协奏曲有助于作曲界的活性化”，“计划收集100首左右后制作成教材，并传播到海外。” “国民学校（现小学）5年级时发生了战争。战争期间，母亲还在窗户纸上画钢琴键盘，让我们练习。正好我师从的李爱内老师也来大邱避难了，可以继续练钢琴。非常感谢能够一直和音乐一起度过的我的生活。” 她在梨花女子大学硕士课程毕业后被选为德国公费奖学金获得者，在法兰克福国立音乐大学成为首位获得最高演奏者学位的韩国人。她担任梨花女子大学教授超过36年，历任梨花女子大学音乐学院院长和首尔综合艺术实用学校院长。另外，她还设立并运营天安梨园文化院和麻浦梨园文化中心，获得了大韩民国文化艺术奖和德国联邦共和国十字功劳勋章。作为唱片公司乐索斯所属的艺术家，她发行了巴赫的钢琴协奏曲集和海顿的钢琴协奏曲集、洪梅尔钢琴曲全曲集、斯卡拉蒂奏鸣曲全集、皮埃内和伊贝尔的钢琴作品集等。

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