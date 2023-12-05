韩华航空航天公司与波兰签订K9自行火炮第二次出口合同. December. 05, 2023 07:56. by 边钟国记者 bjk@donga.com. 韩华集团的国防产业子公司韩华航空航天公司（Hanwha Aerospace）和韩华系统取得了约3.7万亿韩元规模的出口成果。 4日，韩华航空航天公司表示，已与波兰军备厅签订了出口K9自行火炮等的3.4474万亿韩元规模的第二次执行合同。韩华航空航天公司去年7月与波兰军备厅签订了出口672辆K9、288枚多管火箭炮“天舞”的基本合同。 此后，去年8月和11月分别签订了出口212辆K9和218枚天舞的第一次合同。此次合约是到2027年为止供应K9剩余合约量（460辆）中的一部分，即152辆。通过此次合约，韩华航空航天公司将向波兰提供K9自行火炮及自行火炮用155毫米弹药和K9维护、维修的综合军需支援套餐。双方还决定在当地生产维持K9所需的零部件。 另一方面，韩华系统将向去年8月与波兰签订出口合同的180辆K2战车提供射击控制系统。合同规模约为2574亿韩元。射击控制系统被称为战车的大脑。其作用是执行火炮和炮塔、瞄准镜控制、弹道计算、自动追踪等功能，控制火力体系，应对各种导弹攻击，提高战车的生存性。

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