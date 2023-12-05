“执政第三年”尹锡悦变酷的方法……解决方案是加强“民政”系统. December. 05, 2023 07:56. . “相当的酷。” 这是尹锡悦总统担任检察总长的2019年10月，在大检察厅国政监查中对李明博政府的评价。“在拘留总统亲信和哥哥以及这些人时，他并没有什么干预。朴槿惠政府时期的事情，大家都知道。”也就是说，即使调查政权实权人物不正之风，也没“"改变规定使调查无力化或用人事进行报复”。虽然引起了文在寅政府人士的强烈反对，但法律界部分人士确实表示肯定。 青瓦台介入蔚山市长选举事件的调查不知不觉已经过了4年。从调查到起诉，经历了严重的阵痛，经过“床铺审判”后，在起诉3年10个月后，有了一审宣判。还有过提起“国际标准”、对该事件的公诉状进行非公开处理的事情。正如正面瞄准文在寅青瓦台的调查的大胆性一样，大多数调查检察官都被降职等，后续风暴也非常猛烈。 该事件的一审有罪也给贴上“执政第三年”标签的尹锡悦政府带来了启示。有人警告，政府在明年的议会选举管理上要遵守严格的中立义务是基本，现政府不知不觉间成为检警“司正”对象的日子也越来越近了。蔚山市长选举介入事件以文在寅政府执政第二年的2018年地方选举为对象，在第二年冬天进行了调查。 从执政第三年开始，检察机关和政府之间的紧张气氛也将加剧。在权府周围虎假狐威的势力展开的各种活动逐渐成熟并演变成事件，也是在这个时期。检察总长李元锡也会留意到，根据对“检察总长出身的总统”政府浮出水面的腐败疑惑采取多么严格的标准，对检察机关的中立性和信赖性的评价也会有所不同。更何况，在一线时期，他并不是无可奈何的“斧头”，而是被称为精巧的“击剑刀”。 相反，尹总统曾是检察机关的首长，但现在他是国政最高负责人。现在，他自己“要酷”的时候即将到来。亲信集团的问题浮出水面或政策制定和执行过程中出现的问题，不知何时会演变成刑事案件。已经有人试图歪曲“尹的想法”，贯彻自己的意愿。共同民主党集中提出了德意志汽车特检、大庄洞50亿俱乐部特检等所谓的“双特检”，正在压迫现政权进行调查。因此，刚刚开始的“双特检”处理局面，龙山-检察机关-在野党之间复杂的“过招”的入口，会在哪里呢? 这时候，总统室应该重新审视“系统”是否正常运转。法务部长韩东勋就检察官违法嫌疑表示：“任何组织都可能存在问题，但有一个纠正的系统，该系统正在运转。”龙山建议将此代入总统秘书室。 万一因为是“我们这一边”的问题和“上级”的问题而包庇或掩盖的话，锨挡不住锄头挡住的事情的那一天就会来到。在陷阱采访争议中，向金建熙女士传达包包的过程本身不就引起了轩然大波吗?无论是往总统室填补有能力的人，还是任命特别监察官，还是恢复民政首席秘书，都需要加强民政功能。那样才会酷。谁都不负责，系统也名存实亡，岂能不积累风险呢？

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