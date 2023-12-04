起亚EV9荣获“丹麦年度汽车创新奖”…“三大颁奖典礼”全部进入候选名单. December. 04, 2023 08:02. by 金在亨 monami@donga.com. 起亚的大型纯电动运动型多功能车（SUV）EV9最近在丹麦汽车记者协会主办的“丹麦年度汽车2024”上获得“年度创新奖”。EV9在上市第一年，在欧洲等先进环保车市场接连获奖。 据起亚3日透露，包括丹麦年度创新奖在内，EV9在欧洲和北美地区收获了多个大奖。上市前的今年1月，EV9在英国汽车媒体《What Car》的“年度汽车大奖”上被选为“最期待的汽车”；在登陆欧洲之前的9月，获得了“2024德国年度汽车”豪华车奖项，引起了市场期待。 EV9今年10月起在欧洲市场销售，在美国也进入了预售阶段。进入11月以来，席卷了海外各地权威汽车媒体主办的颁奖典礼。 在美国“2023新闻周刊汽车大奖”上获得了最佳高级SUV、最佳SUV内饰奖。在欧洲，德国汽车周刊《Auto Bild》“2023金舵奖”（家庭汽车部门）、西班牙《先锋报》“年度汽车2023”、英国《顶级齿轮》“2023顶级齿轮大奖（年度家庭汽车）”等都刻上了名字。 EV9目前在世界三大汽车大奖--世界、北美、欧洲“年度汽车”中也全部被提名。特别是在最高权威的“世界年度汽车”中，EV9是△年度汽车△电动汽车△设计等3个奖项的候选。 EV9是基于现代汽车集团电动汽车专用平台“E-GMP”的三排大型SUV。该车型搭载了99.8千瓦时的大容量电池。在韩国上市时，集团首次适用了可以通过安装收费应用程序来使用车辆的特定功能的订阅服务。 据悉，虽然目前全部在韩国生产，但美国市场将在明年启动的现代汽车集团佐治亚州电动汽车专用工厂直接生产和销售。

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