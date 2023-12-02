大谷翔平连续3年获得马丁内兹奖. December. 02, 2023 08:07. by 黃奎引 kini@donga.com. “投打二刀流”大谷翔平（29岁•照片）继2021年和去年之后，今年也被认可为美国职业棒球大联盟（MLB）的最佳指名击球员。MLB事务局1日表示：“大谷翔平连续3年获得‘埃德加•马丁内兹最佳指名击球员奖’。” 继大卫•奥尔蒂斯（48岁•波士顿红袜队）之后，大谷翔平是第二位连续3年获得该奖项的球员。奥尔蒂斯从2003年到2007年连续5年获得过该奖。奥尔蒂斯共8次获奖，创下了最多获奖纪录。但是，埃德加•马丁内兹（60岁•西雅图水手队）2004年退役当时，马丁内兹是获奖次数最多的（5次）。MLB事务局于2004年在该奖名字前贴上了“埃德加•马丁内兹”。除了奥尔蒂斯和马丁内兹之外，再没有选手的获奖次数比大谷更多。 大谷翔平今年在洛杉矶天使队以击球员的身份出战135场比赛，取得了0.304、44个本垒打、95打点的成绩。以这一活跃表现为基础，在各位置上最佳击球员获得的银棒奖（Silver Slugger Award）上，大谷也成为了美国联盟（AL）指名击球员部门的获奖者。之后他以全票荣登美联最有价值球员奖（MVP）。同年获得MVP、银棒奖、埃德加•马丁内兹奖的只有2021年的大谷和今年的大谷。

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