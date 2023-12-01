通货膨胀之战直到最后都不算结束. December. 01, 2023 07:54. . “缩水式通货膨胀”、“降级式通货膨胀”、“捆绑式通货膨胀”、“流媒体通货膨胀”……. 这些都是最近随着各种物价上涨而产生的各种新词。如果说减少产品容量和成分含量的分别是缩水式通胀（shrinkflation）和降级式通胀（skimpflation），那么比起单个，提高捆绑产品的价格的是捆绑式通胀（bundleflation）。这是在小区超市可以看到的高物价时代的千态万象。再加上在线视频服务（OTT）订阅费同时上涨的流媒体通胀（streamflation）。 “小伎俩”涨价就是证明控制通货膨胀有多么困难的事例。韩国银行在最近发行的报告书中分析称：“价格及工资设定形态的变化是导致通货紧缩（物价上涨缓慢）缓慢的主要原因。” 事实上，目前的通货膨胀基调是世界趋势。随着人口老龄化带来的生产人口减少、气候变化带来的农产品价格暴涨、脱离全球化带来的生产费用上升等同时发生，大部分国家都受到了物价压力。著名经济学家、英国伦敦政经大学（LSE）名誉教授查尔斯•古德哈特表示：“过去30年是低利率时代，但今后30年由于人口老龄化，储蓄会减少，消费会增加”，暗示高利率、高物价将长期持续。 但是物价上涨的主要因素因国家而异，因此对通货膨胀的应对只能有所差别。实际上，韩国10月份的消费者物价上涨率为3.8%（与前一年相比），超过了美国（3.2%）。这是自2017年8月以后时隔6年零2个月韩美物价上涨率再次发生逆转。自去年物价达到顶点后到今年9月为止，韩国（0.19%）的月平均下降幅度也小于美国（0.36%）、欧洲（0.57%），因此物价上涨率率的钝化速度较慢。这是因为，与能源、粮食自给度较高的美国相比，韩国对外依存度较高，而且受到汇率上升的影响。再加上一度压抑的电力、煤气费等公共费用上调压力也不小。有人指出，与美国相比，劳动市场僵硬，市场竞争不那么激烈的韩国经济结构也是引发高物价的原因。 最近以食品价格等为中心物价回升后，韩国银行30日冻结了标准利率，将今年和明年的物价上涨率预测值分别上调至3.6%和2.6%。也就是说，到明年年底为止，很难实现2%的物价目标。也就是说，高物价局面变长的所谓“粘性（sticky）通货膨胀”可能会正式开始。 通货膨胀可不是好惹的。据国际货币基金组织（IMF）今年9月的报告书显示，从1970年至今在56个国家发生的111起通货膨胀中，只有64起（57.6%）在5年内被控制住。通货膨胀在1年内得到稳定的事例只有12起（10.8%）。IMF建议道：“为了控制高物价，核心是维持一贯性的紧缩政策”，“不要因为出现通货膨胀缓和征兆就草率地解除紧缩强度。”代表性的通货膨胀斗士、前美联储主席保罗•沃尔克的回忆录题目《Keeping at it（持续紧缩不动摇）》难道不也是韩国货币当局应关注的教训吗？

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