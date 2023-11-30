印度被困在坍塌隧道中的41名工人全部获救. November. 30, 2023 08:02. by 尹多彬记者 empty@donga.com. 28日晚，在印度北部喜马拉雅山脉的一个隧道施工现场。一名戴着黄色安全帽的男子出现在直径约90厘米的狭窄铁管中，救援队员和家人欢呼说：“母亲印度万岁!”这是在高速公路隧道施工过程中，因天顶坍塌而被孤立的工人们时隔17天再次来到外面的瞬间。从该男子开始，被困在隧道的41名工人全部在1个小时内安全获救。 据美联社等媒体报道，12日，印度北阿坎德邦西尔基亚拉一隧道施工现场因山体滑坡导致隧道天顶坍塌。在距离隧道入口约200米的地方作业的工人们被困在里面。事故发生10天后，才确认他们依然活着。21日，救援队成功在入口周围的其他地方挖洞，打通60米厚的坍塌泥石堆，放入医疗用内窥镜摄像机。幸运的是，所有工人还活着。救援队通过这条路径贯通管道，让工人到达孤立地点后，提供了氧气、水、食物、药品等。12名医生等候在隧道外面观察工人情况。 救援队的下一步行动是把直径约90厘米的铁管推入60米厚的残骸中。计划是让工人们钻进这一铁钢，逃到外面来。救援人员为此动员了大型钻头，但由于残骸中的金属和石头，钻头多次出现故障。在离工人所在的地方还有几米的情况下，再也不能推 进。最终，从24日开始，20多名救援队员亲自扑上前去，手工清理泥石挖掘通道，28日下午把铁管推进到了工人那里。救援队用带轮子的担架载着一名名工人飞快往外运送。 一名救援队员在接受印度电视台采访时表示：“被困的救援队员在隧道中发现我们时非常高兴。有些人跑过来拥抱了我。”41名工人出来后立即被送往附近医院。据悉，他们的健康状况良好。印度总理莫迪当天通过声明表示：“向所有参与救援工作的人表示敬意。他们的勇气和决断力给了我们的工人兄弟们新的生命。”

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