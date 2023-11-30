尹锡悦：“釜山申办世博会失败，都是自己不足所致”. November. 30, 2023 08:02. by 全主榮 aimhigh@donga.com. 尹锡悦总统29日就釜山申办2030年世界博览会失败道歉说：“一切都是我的不足。”随着与沙特阿拉伯的票差远比预想的严重，批评舆论越来越强烈，釜山地区的民心也非同寻常，尹锡悦亲自出面平息事态。 尹锡悦当天上午在龙山总统室召开了事先没有计划的新闻发布会，发表了题为《关于世博会致国民的话》的谈话。在实时转播约10分钟的谈话中，尹锡悦三次提到“不足”“责任”等词，反复表示“很抱歉让大家失望”。 尹锡悦表示：“在民间和官方接触过程中我们所感受到的关于（各国）立场的预测，似乎出现了很多偏差。希望大家认为一切都是我的不足。”他还说：“民间和官方真的非常努力地共同展开了活动。没能好好指挥并引导申办成功，是身为总统的我不足的缘故。”他表示：“虽然申办世博会失败了，但我国国土均衡发展的战略将照常推进。在南部地区以釜山为据点，为顺利进行所有经济、产业活动，将毫无差池地进行基础设施建设。” 此前，总统室认为申办世博会是大幅拉动岭南地区支持率的机会，从民官层面全面投入可用资源。总统室相关人士表示：“这是重要的国政课题，但由于发生了变化，国政负责人直接向国民发表谈话是理所当然的。”

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