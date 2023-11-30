被困在欧洲的黄金遗物时隔10年回到乌克兰. November. 30, 2023 08:02. by 李清娥记者 clearlee@donga.com. 2014年俄罗斯强制合并乌克兰克里米亚半岛后，在欧洲展示中被困住的克里米亚半岛文物被返还给了乌克兰。去年2月因俄罗斯入侵而经历艰难战争的乌克兰在“文物所有权战争”中取得了胜利。 据英国《卫报》等媒体报道，乌克兰国立历史博物馆28日向大众公开了部分克里米亚半岛文物。据《卫报》报道，包括当天公开的文物在内的500多件文物是2013年克里米亚半岛的4个博物馆为“斯基泰人文物展示会”而租借给荷兰阿拉德•皮尔逊博物馆的。古代游牧民族斯基泰人被认为是乌克兰、俄罗斯等斯拉夫民族的共同祖先，以黄金工艺而闻名。 问题是在荷兰举行展示会的2014年俄罗斯强制合并克里米亚半岛后发生的。克里米亚半岛4个博物馆主张文物的法律所有权，向荷兰法院提出了返还请求诉讼。 但是2016年阿姆斯特丹法院在一审中判决，俄罗斯合并克里米亚半岛在国际法上没有得到认可，因此文物归乌克兰所有。在二审中依旧败北的博物馆进行了上诉，今年6月荷兰大法院做出了承认乌克兰文物所有权的最终判决。遗物已于本月27日返回乌克兰。 乌克兰文化信息政策部当天表示：“这是为认同感和自由而斗争的伟大历史胜利”，并表示直到克里米亚半岛摆脱俄罗斯占领为止，将把文物临时保管在首都基辅。主管此次诉讼的乌克兰安全局（SBU）局长瓦西尔•马利乌克强调说：“不仅是（我们的）宝物，部分历史也得到了返还。”相反，俄罗斯克里姆林宫发言人德米特里•佩斯科夫反驳道：“文物是克里米亚半岛的，应该在克里米亚半岛。”

한국어