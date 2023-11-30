尹锡悦下周对总统室和内阁进行改组……人事刷新关系到尹政府二期班子的成败. November. 30, 2023 08:02. . 尹锡悦总统计划下周对总统室和内阁进行改组。总统室6名首席秘书中，政务、宣传、市民社会等5人将被替换，部分组织也将被调整。内阁的19个部长中有10名左右是更迭对象。内阁调整很有可能根据候选人群整理与否依次进行。 此次总统室和内阁调整的更迭对象大部分是明年4月议会选举的参选者，因此实际上具有“为议会选举”而调整的性质。因此，议会选举参选者的方方面面被强调，后续人选被排除在关注之外。但是，要铭记，通过此次调整，尹锡悦政府总统室、内阁的二期体制将出台。这就是为了展现新的面貌而迫切需要人事改革的原因。 检察总长出身的人成为总统后，检察系统出身的人纷纷进入总统室和政府要职，在野党批评其为“检察共和国”。公职的主要人士以与总统同为首尔大学出身的50多岁男性为主，因此不断有人指出是“首五男”人士。这种人事偏向争议不是尹政府上台已经1年6个月，但支持率仍未能摆脱30%的主要原因吗? 至少在此次人事安排中，应该避免出现这样的批评或指责。 人事刷新首先要摆脱过去的惯例。应该转换思路，寻找不是总统熟悉的人，而是总统不熟悉的人。只有这样，才能摆脱惯性态度，开发多种多样、新颖的政策或提出建议。人才库要广而果断。特别是，为了刷新内阁氛围，必须破格提拔女性和青年层有诉求力的“年轻部长”。果断的人事改革应该成为国政改革的引水。 对继任人选的事前人事检验也要更加彻底。不能一味地把在野党的检验攻势当作是鲁莽的政治攻势。如果像中途落马的女性家庭部长候选人金杏一样，人事听证会上不必要的争议进一步扩大，人事改革的效果将黯然失色。围绕人选标准，虽然要考虑候选人的政策推进力和领导能力等，但也要关注国民的眼光。

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