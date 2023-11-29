黄喜灿射入点球，英超单赛季攻击点首次达到两位数. November. 29, 2023 08:19. by 金培中 wanted@donga.com. 黄喜灿（伍尔弗汉普顿队）进军英格兰足球舞台后，在单赛季首次实现了两位数的攻击点（进球或助攻）。 28日，黄喜灿在与富勒姆队进行的2023~2024赛季英格兰足球超级联赛（EPL）第13轮客场比赛中，在下半场第30分钟，攻入扳平比分（2比2）的点球。这是黄喜灿在渗透到对方球门前的过程中亲自获得的点球。攻入本赛季联赛第7粒进球的黄喜灿在EPL射手上并列排在第5位。与以8粒进球并列排在第3位的国家队前辈孙兴慜（托特纳姆热刺队）仅差一球。 凭借当天的进球，黄喜灿自出道英超的2021~2022赛季以来，首次在单赛季积累了两位数的攻击点。在9月英联杯与伊普斯维奇队的比赛中攻入一球的黄喜灿将本赛季的个人攻击点增加到了10个（8粒进球和2次助攻）。这是黄喜灿继效力于奥地利萨尔茨堡红牛队的2019~2020赛季后，时隔4个赛季再次在单赛季达成两位数的攻击点。黄喜灿短暂效力德甲的莱比锡队后进入了英超赛场。在EPL出道年的2021~2022赛季，他取得了6个攻击点（5粒进球和1次助攻），2022~2023赛季是7个（4粒进球和3次助攻）。 当天，伍尔弗汉普顿队在下半场伤停补时阶段被对方攻入一粒点球，以2比3败北。但是黄喜灿被选为相当于当天比赛最佳球员的“MOTM”。失败球队的球员被选定为MOTM实属罕见。在MOTM选定球迷投票中，黄喜灿力压攻入2球带领富勒姆赢得比赛胜利的威廉。当天足球统计媒体《FotMob》给黄喜灿打了8.2分，在伍尔弗汉普顿队内获得8分以上的球员只有黄喜灿一人。

한국어