车轮内安置驱动部件，增加装载-电池空间……现代和起亚推出通用轮驱动系统UNI Wheel. November. 29, 2023 08:19. by 金在亨 monami@donga.com. 现代汽车与起亚汽车在世界上首次公开了将电动汽车（EV）的主要驱动部件安置在车轮内，最大限度地利用车内空间的新概念驱动系统“通用轮驱动系统（以下简称UNI Wheel）”。该技术通过追加装载电池，提高行驶距离，完善目的基础移动出行（PBV）等未来移动出行所需的空间结构和现有驱动系统的局限。 28日下午，两家公司在首尔中区明洞社区之家举行现代汽车•起亚汽车新一代EV驱动技术公开活动，展示了UNI Wheel。与设置在单独空间的发动机和经过变速器的动力通过驱动轴、等速（CV）万向节传递到车轮的现有驱动系统不同，电动汽车减速器等驱动装置被整合到车轮内是主要特征。 UNI Wheel的最大优点是空间利用性。有评价称，如果适用该技术，就可以利用剩下的空间实现最优化的未来移动出行。现代汽车集团相关人士解释说：“现有的驱动部件所在的车轮之间的空间可以用作后备箱或后备箱等追加装载空间或电池搭载空间等。” 当天公开的UNI Wheel是由在任何车轮移动中都能以几乎相同的动力效率传输的“游星齿轮”（由太阳轮、卫星齿轮、环形齿轮组成的结构）制成的。还可以起到电动汽车减速器的作用，预计可以提供稳定、柔和的乘车感。UNI Wheel的尺寸可以调整，根据目标应用的要求，可以安装在小至4英寸、大至25英寸或更大的轮子上。 现代汽车集团相关人士解释说：“不仅可以应用于各种尺寸的车辆，还可以应用于轮椅、自行车、送货机器人等其他类型的移动出行”，“ 现代汽车•起亚汽车在韩国、美国、欧洲等主要国家申请和注册了8项与UNI Wheel相关的专利。”

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