“没有进入首尔国际音乐大赛决赛的实力派选手比比皆是”. November. 28, 2023 07:57. by 刘润钟=文化专门记者 gustav@donga.com. “首尔国际音乐大赛是聚集拥有美丽嗓音和惊人技巧的声乐家的高水平比赛。在未能进入决赛的参赛者中，具备卓越潜力的许多选手也非常引人注目。” 作为评委参加声乐部门举行的“与LG一起的第18届首尔国际音乐大赛”的美国旧金山歌剧艺术部门导演格雷戈里•汉克尔（照片）26日在准决赛结束后做出了上述表示。他曾作为评委参加了2013年声乐部门举行的第15届首尔国际音乐大赛，此次大赛是他时隔10年再次作为评委参加其中。 他说：“与10年前相比，选择美国或英国作曲家的作品作为比赛曲目的参赛者较多，这一点令人印象深刻，但参赛者和评委的水平和以前一样高。” 汉克尔曾在朱利亚德音乐学院和新英格兰音乐学院学习，并历任芝加哥抒情歌剧乐团合作艺术行政管理人员、洛杉矶歌剧艺术企划经理等。他曾担任过意大利乔瓦尼•马丁内利比赛的评委。 当被问及想对即将站在未来世界歌剧院的年轻音乐家们提出建议时，他说：“技巧、发音、嗓音都很重要，但对于歌剧歌手来说，最重要的事情就是把感情和故事传达给同僚音乐家或听众，并分享这些。不要忘记这一点。” 他与2021年8月就任旧金山歌剧院音乐总监的韩国女性指挥家金恩善合作。当记者问起金恩善时，他的语速加快了。“能够和金恩善一起工作就像‘梦想成真’一样光荣。她给管弦乐团注入舞台上的剧本，像经常增加色彩的水彩画一样，寻找新的声音的颜色。她具有那种在严肃的情况下让人爆笑的人性魅力。” 当被问及旧金山歌剧院的企划时，他说：“虽然在新年节目正式发表之前不能全部公开…….今后几年，金恩善将指挥瓦格纳《尼伯龙根的指环》全曲演出。此次大赛评委会主席、贝斯手延光哲饰演萨拉斯特罗的莫扎特《魔笛》是新年主要节目之一。 他说：“韩国声乐家的活动一年比一年增长得惊人。去年夏天旧金山歌剧院演出的普契尼《蝴蝶夫人》的主要角色几乎都是韩国人。” “与LG一起的第18届首尔国际音乐大赛”将于28日下午2时在首尔艺术殿堂音乐厅举行7人角逐的决赛。票价为2万~5万韩元。02-361-1415。

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