元老歌手李美子给K-POP后辈歌手的建议. November. 28, 2023 07:57. . 今年1~10月K-POP唱片出口额超过3000亿韩元，创下了年度最高值。据关税厅透露，在此期间，唱片出口额为2.4381.4亿美元（约3183亿韩元），比去年同期增加了20.3%。 从数年前开始，以横扫美国Billboard排行榜上位圈的防弹少年团（BTS）为首，K-POP明星们一直活跃在世界舞台上。今年BTS成员朴智旻和田柾国登上Billboard主要单曲排行榜“Hot 100”的第一位，TOMORROW X TOGETHER、Stray Kids、New Jeans等登上了Billboard主要专辑排行榜“Billboard 200”的冠军宝座，K-POP明星们在世界范围内扩大了基础。从K-POP歌手们的活跃来看，唱片出口额创最高纪录也许是理所当然的结果。 本月初记者采访了今年迎来出道64周年的歌手李美子（82岁）。上个月，李美子作为大众文化人首次获得金冠文化勋章，是在韩国歌谣界书写了很多历史的人物。1959年以《十九岁的纯情》出道后，64年间共发行了560多张唱片、2500多首歌曲，是国内发行唱片和歌曲最多的歌手，1990年被载入吉尼斯世界纪录。2002年，她作为韩国歌手首次在朝鲜进行了单独演出。出道30周年的1989年，她在不允许大众歌手演出的世宗文化会馆首次举行了演唱会。她算是夯实了造就当今K-POP明星的歌谣界土壤的代表人物。 李美子在接受采访期间用特有的清亮纤细的嗓音说出了作为歌手能够长久发展的秘诀、对传统歌谣的信念等。但是当被问到有没有想对活跃在世界上的K-POP后辈歌手们提出建议时，她的声音果断地改变了。她似乎下定决心似的表示：“最近歌手们经常无法很好地传达歌词，真是令人惋惜。偶尔不看字幕的话，即使是韩语也听不懂”，“虽然是悲伤的歌词，但也有笑着唱歌的情况。”比起对K-POP的逆耳忠言，在充满称赞的现实面前，元老前辈口中的指责非常清新，很有说服力。 “就像最近的歌曲一样，把发音弄模糊，只用重点单词用力唱歌。”这是最近JYP娱乐公司的首长歌手朴轸永在KBS综艺节目《Golden Girls》中向正在准备女子组合项目出道的歌手仁顺伊、慎孝范、朴美京、李银美要求的内容。仁顺伊在节目制作发表会上表示：“我们那时候学会了要张大嘴唱到能看到喉结的程度。但是现在有人说‘把发音弄模糊’、‘把嘴张小’等”，表达了隔世之感。” 为什么连韩国人也听不懂的不正确的歌词传达能力成为了K-POP的特征和帅气呢？针对世界的K-POP中，歌词只用英语或随意发行国籍不明的模糊单词的情况相当多。全球竞争力固然重要，但以前用流淌旋律上的歌词安慰大众生活的大众歌谣所具有的原始力量也让人十分怀念。这就是强调被华丽成果所遮掩的根本的元老歌手李美子的指责引起共鸣的原因。

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