史无前例的税收漏洞对缺少食物老人的影响. November. 27, 2023 08:15. . “本来就有困难，如果连这样的预算也裁掉，不知道该怎么做。” 记者最近见到的首尔A区厅长诉苦说：“基础自治团体的日子越来越艰难。”由于历代级税收漏洞，政府进入紧缩模式，现场意想不到的预算削减事例层出不穷。 他吐露的故事是这样的：首尔市25个自治区有市属设施公团派遣的汽车税未缴纳车辆领置负责人。他们是寻找没有缴纳税金的汽车、回收车牌号的工作人员。初任要员的年薪在3000万韩元左右，首尔市一直承担着人工费。但是最近，尽管因退休、合同期满等出现空缺，首尔市也没有补充人员。25个区的负责领置的要员人数一度达到100人，但现在减少到了30多人。首尔市表示，“没有那么多事情需要补招人员”，自治区只好自行投入经费追加招聘。A区厅长表示：“汽车税是市政府收费，但负担却推给了区里。政府转为紧缩模式后，这样的事情比比皆是。” 政府公布了总共53万亿韩元的税收漏洞，并表示将减少23万亿韩元左右下发地方的交付税，地方自治团体就火烧眉毛了。减少现有事业、撤回新事业计划等，各种迫不得已层出不穷。为维持福利等不可避免的事业而负债的地方自治团体也层出不穷。 特别是规模小、财政自立度低的基础地方自治团体正在全身心地遭受税收漏洞海啸。基础地方自治团体对上调里长、统长的津贴怨声巨大，就是代表性的例子。行政安全部将安全管理、发现福利死角地带等作用增大的里长、统长津贴上限从现行的每月30万韩元上调到明年的每月40万韩元。但这一费用是由区政府等基础地方自治团体承担的。忠清地区的B郡守苦笑着说：“现在的情况是中央有脸面，地方自治团体承担负担。如果其他地区提高了津贴，我们害怕对地区选票产生巨大影响力的里长、统长的反对，也不能不做。” 考虑到自身需要负担一部分，即使政府提供预算支持，也有不少地方自治团体拒绝新公开招募事业。 指定地区餐厅、向500名低收入老人提供饮食的幸福餐厅事业就是代表性例子。今年负担100%费用的首尔市提出了从明年开始自治区负担40%的方案，但自治区担心费用负担，不愿意参与事业。也就是说，受预算寒流影响，为数百名挨饿老人提供一顿热饭的机会也要减少。首尔市一名区长表示：“突然询问后无法收拾的事业不在少数。最近的氛围是连甜甜的糖果也不敢接受。” 税收漏洞不能只被认为是宏观经济问题。不仅是中央政府和广域地方自治团体的事业，连基础地方自治团体的非常小的事业也产生了影响。最终，很有可能使社会最脆弱阶层的生活变得更加艰难。财政当局应该铭记离温暖的炕头越远，寒流带来的影响就越大的事实，并考虑减少影响弱势群体事业的方案。

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