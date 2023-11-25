香港恒生指数暴跌，预计股票挂钩证券大规模受损……金融监督院对销售8万亿韩元的国民银行进行现场调查. November. 25, 2023 08:07. by 黃聖皓 hsh0330@donga.com. 预计包括香港恒生指数为基础资产在内的股票挂钩证券（ELS）将遭受大规模损失，韩国金融当局正在对银行圈展开销售实态调查，对银行界销售最多的KB国民银行正在进行现场调查。 据金融圈24日透露，金融监督院从20日起对银行圈与香港恒生指数联动的ELS产品销售现状和由此带来的损失可能性进行调查。最大的销售公司KB国民银行正在接受现场调查，其他银行正在接受书面调查。 ELS是基础资产的指数或项目通常在3年到期之前维持一定水平以上，将约定的收益率支付给投资者的商品。但是，如果下降到损失发生基准点的“敲入障碍（knock-in barrier）”以下，就会发生本金损失。但香港恒生指数在2021年2月19日达到12106.77的高点后一直下降，24日下降到6075.65，下降了一半。 与恒生指数挂钩的ELS，在银行界是KB国民银行销售最多。国民力量党尹汉洪议员室从金融监督院得到的资料显示，以今年8月底为准，KB国民银行占全体银行界销售的恒生指数挂钩ELS余额（15.6676万亿韩元）的52.3%（8.1972万亿韩元）。KB国民银行的恒生指数挂钩ELS中，进入损失发生区间的余额就达4.9288万亿韩元。其中，仅明年上半年（1-6月）到期的金额就达4.6434万亿韩元，有可能发生大规模损失。 此外，新韩银行（2.3701万亿韩元）、NH农协银行（2.1310万亿韩元）、韩亚银行（2.1183万亿韩元）等，都持有2万亿韩元左右的恒生指数挂钩ELS余额。 金融监督院预计会受到损失，因此将以此次现场调查为基础，追究今后可能提出的不完全销售与否。 金融监督院相关人士表示：“到明年上半年为止，如果恒生指数再次上升，投资者的损失会很小。正式检查将在实际到期的明年上半年进行。”

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