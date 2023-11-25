【独家】“朝鲜第一颗军事侦察卫星有韩国零部件，有可能是从海外走私”. November. 25, 2023 08:07. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 据悉，朝鲜今年5月第一次发射失败的军事侦察卫星“万里镜-1号”的核心部件上使用了韩国产装备。 据韩国政府消息人士24日透露，韩国军方在西部海域收集了5月31日朝鲜发射的“千里马-1型”运载火箭及其搭载的侦察卫星“万里镜-1号”的残骸。韩美共同进行分析后，掌握了“万里镜-1号”核心部件中包含韩国产装备的事实。专家们认为，朝鲜有可能通过中国等走私在海外流通的韩国产电子设备后，将相关技术用于侦察卫星的开发。这意味着，不仅是朝鲜的弹道导弹，制造侦察卫星相关的零部件采购也违反了联合国安理会对朝制裁决议。 当时在平安北道东仓里西海卫星发射场发射的侦察卫星在飞行10分钟后坠落在全罗北道群山市于青岛以西200多公里的海上。据悉，韩国军方打捞的残骸包括运载火箭二级机身、卫星上的照相机等光学装备和相关配件、装有光学摄像机的镜筒等。 韩国军方在7月发布打捞装备调查结果时评价称，“万里镜-1号”非常粗劣，完全没有军事效用性。即，它远远没有达到作为军事侦察卫星发挥性能的最小条件——亚米级（识别长宽不到1米的物体）。但当时军方没有公开打捞上来的“万里镜-1号”实物和朝鲜侦察卫星水平的判断背景。 朝鲜本月21日第三次发射侦察卫星获得成功，将“万里镜-1号”送入地球轨道。有分析认为，俄罗斯分析失败的前两次发射数据，帮助发射成功，因此卫星技术可能比第一次发射时韩国政府掌握的水平有所提高。 但据悉，韩国政府考虑到确保正常的侦察卫星技术至少需要3年时间，认为朝鲜的侦察卫星技术还达不到可以发挥正常功能的亚米级水平。 也就是说，朝鲜第三次发射成功后，虽然全面突出国务委员长金正恩，展开一系列大规模庆祝活动，但朝鲜自行确保集最尖端技术于一身的侦察卫星技术力的可能性很小。不仅是韩国产，其他国家的卫星相关零件和设备，也有可能走私家电产品或电子设备里用过的东西，拼拼揍揍后使用。

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