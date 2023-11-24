巴黎禁止电动踏板车，SUV也开始退出城市中心. November. 24, 2023 08:18. by 朴孝睦记者 tree624@donga.com. 法国首都巴黎市当局将从明年开始推进上调运动型多功能车（SUV）的停车费。巴黎市计划通过居民投票，首先提高非居民的SUV和四轮驱动车辆的停车费。路透社22日报道说，巴黎市继9月在欧洲首次全面禁止电动踏板车租赁后，实际上又在城市中心清退与轻型车和小型轿车相比燃料消费效率低、温室气体排放量多的SUV。 据路透社报道，巴黎市表示，随着环境污染和行人安全等担忧的增大，将于明年2月就SUV的停车费上调方案进行居民投票。停车费上调对象是1.6吨以上的内燃机车辆和2吨以上的电动汽车。以现代汽车和起亚车型为例，不仅是中型SUV的圣达菲、索兰托，途胜、狮跑等准中型SUV的空车重量也超过1.6吨。 巴黎市内公共停车场平均每小时收费5欧元（7000韩元）。巴黎副市长大卫·贝利亚尔表示：“巴黎应该减少车辆的数量和大小。” 此前，随着共享电动踏板车大受欢迎，威胁到使用者及行人的安全，而且被放在街道上妨碍通行，巴黎市通过居民投票，在欧洲首次禁止了踏板车租赁。这是根据通过环保政策成功连任，从2014年开始领导巴黎的安·伊达尔戈市长和生态学家出身的贝利亚尔副市长的施政基调而做出的决定。 此外，巴黎市还采取了限制对空气质量产生恶劣影响的老旧柴油车的工作时间通行、扩充自行车专用道路等环保政策。巴黎市政府还强调，把城市行驶限制速度降低到时速30公里，把巴黎的14万个停车场减少一半，建设成公园、露台等。

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