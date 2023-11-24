朝鲜宣布废除“9·19南北军事协议”……“在军事分界线地区部署新型武器”. November. 24, 2023 08:17. by 申镇宇记者、孙孝周记者 niceshin@donga.com、hjson@donga.com. 朝鲜23日突然通报称：“立即恢复根据《9·19南北军事协议》在地面、海上、空中停止的所有军事措施。”为应对两天前朝鲜突然发射军事侦察卫星，作为停止《9·19共同文件》部分效力的出招，韩国军方在一天后派出对朝侦察用无人机等，朝鲜则在当天再次宣布事实上全面废除《9·19共同文件》，大幅加剧了紧张局势。 朝鲜国防省在当天的声明中公开表示：“将在军事分界线地区部署更加强大的武力和新型军事装备。”有观察人士认为，朝鲜直接针对韩国进行局部挑衅的可能性增大。 对此，韩国军方当天提升朝鲜挑衅可能性较高的军分线最前方地区的K-9自行火炮等火力待命态势，加强了应对态势。据悉，包括朝鲜在军事分界线中实行自行火炮、高射炮射击的可能性等在内，军方检查了多种局部挑衅的预案。 根据当天的宣布，朝鲜有可能在军分线以北数十公里内部署3种打击韩国的短程导弹套装“朝鲜版伊斯坎德尔”（KN-23）、“朝鲜版ATACS”（KN-24）、“超大型火箭炮”（KN-25）等，进行武力示威。 据悉，韩国军方认为朝鲜在海上进行挑衅的可能性很高。即，朝鲜有可能在最近公开的核鱼雷“海啸”或战术核攻击潜艇“金君玉英雄舰”等水中、海上新型武器搭载常规弹头，在东、西海域“北方界线”发动挑衅。专门报道朝鲜消息的媒体《跨越分裂》当天以卫星照片为依据报道说，捕捉到了朝鲜在新浦前海麻阳岛潜艇基地部署多艘潜艇的画面。 韩国政府和军方决定，每当朝鲜把废除《9·19共同文件》付诸实际行动时，就以相应的方式停止相关协议条款的效力，采取应对措施。如果朝鲜在“北方界线”附近进行海上、水中挑衅，韩国将实施部署在白翎岛延坪岛的K-9自行火炮实弹射击训练等。 国家情报院当天在国会情报委员会全体会议上就朝鲜此次发射第三次侦察卫星一事评价说：“据掌握的情况，已经成功进入轨道。”国情院特别指出，“朝鲜运载火箭的成功可能有俄罗斯的帮助”，朝鲜向俄罗斯提供了之前失败的前两次侦察卫星运箭火箭的相关数据，俄罗斯再向朝鲜提供了分析结果。韩国政府一名消息人士表示：“还捕捉到了21日发射第三次侦察卫星后俄罗斯技术人员前往朝鲜的情况。”

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