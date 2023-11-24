对不公平世道的一声大喝. November. 24, 2023 08:17. . 通过科举梦想立身扬名的人在考试前必须向权门势家或名士展示自己的资质和才能。从他们那里得到举荐的方法是通过展示所谓的行卷、平时写的诗文来宣传自己，这一点很重要。行卷在和上位者初次见面的意义上也被称为干谒诗。如果不是这样，就要与掌权者建立深厚的交情，获得举荐。王维因擅长诗书画，与王公们相处后顺利考取状元，李白因迷恋其诗才的宰相贺知章向玄宗举荐自己，被免试录用。相反，杜甫、孟浩然屡次落榜，四处去送干谒诗，但最终未能如愿。诗中的隐士可能是因为平时没有遇到“引荐之人”，不得不走凄凉的道路，最终“只好遁迹云林，远离争名逐利的市朝”。诗人对现实的不公平大喝一声“世间最公道的事就是任何人到了老年都要生长白发（公道世间唯白发）”，以此来安慰隐士。 讽刺的是，有记录显示，请托确实介入了杜牧自己的及第。帮助他及第的是太学士吴武陵，他向主考官展示了杜牧的《阿房宫赋》，并拜托状元及第，经过一番争论，最终考上了第5名。之所以能在及第者已经被内定的不公正竞争中成为第5名，是因为只有前5名的答案才能获得上呈皇帝御览的特别恩典。

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