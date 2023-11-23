K-POP青年气候活动家入选BBC“年度百大女性”. November. 23, 2023 07:57. by 李基旭记者 71wook@donga.com. “我想让支持气候行动的K-POP粉丝们认识到，如果增加，也可以更加接近气候正义。” 22日，入选英国广播公司（BBC）《年度百大女性》榜单的气候活动家李多燕（21岁•照片）在接受东亚日报采访时表示：“这不是我一个人的成果，而是K-POP粉丝们所有人的成果。”这意味着要向世界展示K-POP粉丝不仅仅是“追星”（深入钻研喜欢的东西的行为）的孩子。 在21日（当地时间）BBC公布的“年度百大女性”榜单中，李某是唯一一名入选的韩国人。名单中包括美国前总统奥巴马的夫人米歇尔•奥巴马、今年金球奖获得者西班牙足球运动员阿蒂娜•邦马蒂、黎巴嫩裔英国国际人权律师阿玛尔•克鲁尼等。 李某从2021年开始建立K-POP粉丝们参与的气候行动共同平台“K-POP4Planet”，进行了应对气候危机的活动。BBC表示：“该团体一直强调实物专辑废弃物对环境的影响，引导K-POP的象征性人物转换为数码专辑。” 从小学开始就是K-POP粉丝的李某在成为高中生后，在报纸上读了气候危机报道，开始关注气候问题。她说：“作为未来生存的罪魁祸首，我比任何人都感到气候危机的严重性。”之后，在加入青少年主导的气候运动团体“青少年气候行动”的过程中，她见到了印度尼西亚的K-POP粉丝兼气候运动家努鲁尔•萨里法（24岁）。李某和萨里法想到同时进行“追星”和气候行动的方法，最终建立了K-POP4Planet。 她们表示“死亡地球上没有K-POP”，提出了实物专辑消费带来的废弃物问题。李某说：“向娱乐公司传达了这样的信息，结果JYP在业界首次参与‘RE100’（可再生能源使用），HYBE推出了数码平台专辑。” K-POP4Planet将防弹少年团（BTS）推举为环保宣传大使，同时指出在煤炭发电厂建设等方面持续使用化石燃料的部分大企业是“Greenwashing”（伪装环保主义）。 李某还计划向名牌发出自己的声音。名牌最近接连选定BLACKPINK、NewJeans等K-POP偶像为形象大使，这可能会成为契机。李某说：“每年提高碳排放量的名牌似乎摆脱了批评的视线，所以想谈谈它们。”

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