乌克兰，与漠不关心的战争. November. 23, 2023 07:56. . 乌克兰军队上周在南部战线上面对俄罗斯军队，取得了虽小但重要的进展。有消息称，他们越过激烈的交战警戒线德尼普罗河，向东进军，赶走俄罗斯军队，确保了桥头堡。这是乌克兰军队最近取得的最明显的成果，也堪称是向美国和西方主张战争悲观论过于草率的宝贵胜利。 但是，从6月初起持续5个多月的乌克兰军队大反击作战进展缓慢，成果甚微。反击作战以来，乌克兰虽然夺回了俄罗斯占领的几个村庄，但总体上双方战线几乎没有变化。虽然西方推迟武器支援也是原因之一，但大部分评价认为“超出期待，事实上已经失败”。 乌克兰的目标是恢复包括俄罗斯2014年吞并的克里米亚半岛在内的此前失去的所有领土，但连以雷区、战壕、舰艇、要塞等层层堆积的俄罗斯军队防线也未能突破。最近连乌军总司令都把这种情况比喻为第一次世界大战的胶着局面，并表示“似乎找不到突破口”，与泽连斯基总统发生了矛盾。 现在，这一反击作战也快到了季节的悬崖边。乌克兰已进入黑土地带进入变成泥潭的秋雨期，如果接着又迎来严冬寒冷，这场战争只能从攻势转变为防守。虽然双方利用无人机进行远程轰炸，但短期内“泥泞将军”和“冬将军”肆虐，很难期待战线的变化。泽连斯基最近也不无焦躁地表示：“时间所剩无几。需要迅速行动。” 事实上，乌克兰面临的更大的战争是与国际社会的漠不关心的斗争。中东的以色列-哈马斯纷争把乌克兰战争抛在了脑后。截至10月初，美国有线电视新闻网（CNN）报道的乌克兰战争新闻约占总数的8%，但在哈马斯10月7日发动突袭后骤降至1%以下。随着乌克兰战争从头条上消失，西方世界特别是美国，对乌克兰战争的疲劳感进一步增大。 西方外交家和智库公然主张乌克兰现在应该修改战略。他们认为，反击作战的寒酸成果证明，恢复失地的战争目标在近期内很难实现，因此应该放弃现在的高强度攻势战略，与停战协商一起转换为长期防御战态势。 美国外交协会名誉会长理查德·哈斯最近在《外交事务》投稿中写道：“现在应该制定可能实现的目标，并与其手段一起实现战略均衡。”在美国国内围绕“无底洞”式的乌克兰援助争议愈演愈烈、欧洲部分国家也出现动摇的情况下，这是在劝告美国不要走入“止损的死胡同”之前，尽快改变战略。 国家的生存战略不能只是充满了意志和目标。必须以自己的力量和可动员的外部支援以及与对方严正的角力为基础，采取冷静的战略。向乌克兰做出这种现实性的选择后，西方要求以民主主义和经济繁荣来约定最终胜利的压力会越来越大。对于韩国来说，拿到苦药的乌克兰的处境并不像是别人的事情。因为韩国在70多年前的韩国战争期间，曾面临过不情愿的停战谈判。

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