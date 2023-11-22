明年房地产持有税将比今年小幅上涨. November. 22, 2023 09:46. by 崔东洙记者、郑顺九记者 firefly@donga.com. 预计明年的持有税（财产税+综合房地产税）将与今年相似或更高水平征收。因为，政府将明年的公示价格现实化率（牌价与市价之比）冻结为与今年相同的2020年水平，只反映行情变动，调整持有税。 国土交通部21日表示，中央房地产价格公示委员会审议并表决了上述内容的《房地产公示价格现实化计划再制定方案》。因此，明年公寓等共同住宅公示价格现实化率与今年相同，平均为69.0%，与现有的公示价格现实化计划（75.6%）相比，将下降6.6个百分点。单独住宅和土地也将分别维持在53.6%和65.5%。 包括废除公示价格现实化发展蓝图的方案在内，将重新讨论原点。国土部计划在明年1月实施研究发展蓝图必要性和妥当性的研究劳务，明年7月以后根据研究结果，制定对现实化计划的改编方案。韩国开发研究院（KDI）经济信息中心所长宋仁浩（音）表示：“虽然由于现实化率冻结，税负不会急剧增加，但为了预测租税的可能性，有必要尽快制定指导方针。”

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