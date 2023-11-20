体验“呼叫公交车”后，国际运输论坛人士称之为“移动出行新范例”. November. 20, 2023 08:25. by 金在亨 monami@donga.com. 现代汽车19日表示，经济合作与发展组织下属的国际运输论坛相关人士体验了该公司需求应答交通平台“舒客乐（Shucle）”的服务。Shucle平台与在固定路径上行驶的现有大众交通不同，通过人工智能算法，综合实时车辆位置、交通状况、运行需求等，提供最佳路径。 国际运输论坛秘书长金永泰和相关人士17日在京畿道河南市体验了以现代汽车的Shucle平台为基础运营的京畿道综合交通服务“智乘”。他们与实际顾客使用的方式相同，用应用程序呼叫公交车后乘坐。现代汽车Shucle平台在很难配置大众交通工具的区间，还会推出共享滑板车等。 体验当天，国际运输论坛相关人士从河南市甘一居民自治中心出发，前往居民上下车频繁的甘一洞住宅区一带。“智乘”用户通过应用程序（App）输入出发地和到达地，就可以得到公交车等大众移动手段。 国际运输论坛是设定并讨论陆上交通、航空、海运等交通政策相关全球案件的国际机构。包括韩国在内，美国、英国、法国等66个国家作为成员国开展活动。金永泰表示：“这是在消除大众交通死角地带的同时提高交通效率的新移动出行的模范事例。为了在国际社会扩大消费者的选择权及提高交通服务的包容性，将支援共享这种移动出行服务。” 京畿交通公社自2021年12月在坡州开始试运行后，目前向坡州、安山等10个市郡提供“智乘”服务。现代汽车计划今后把Shucle平台扩展到全球地区，正在印度尼西亚、越南等地推进实证事业。现代汽车Shucle事业室常务金秀英（音）表示：“Shucle平台已成为改变京畿道居民日常生活的智能大众交通解决方案。期待通过与国际运蝓论坛I合作，加强全球合作。”

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