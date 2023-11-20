阻碍新产业成长的国会议员们. November. 20, 2023 08:24. . “我们国会不都是平时自己争斗，最后把法案都集中起来通过嘛?一次通过50个是家常便饭……不然的话，怎么会被日本说成是韩国通过了那么多的法案并来效仿呢?” 记者最近见面的一名经济界人士对大韩民国国会的工作方式是连连叹息。面对明年4月的议会选举，国会议员们只专注于拉票，让人怀疑是否有培养与产业竞争力直接相关的革新产业的意志。 最具代表性的是，使用切割或去除基因碱基序列的基因剪刀技术的治疗剂或种子开发法案。包括英国政府当地时间16日批准使用基因剪刀技术的疾病治疗方法在内，各国正在展开利用基因剪刀的生物革命，但在韩国，目前商用化本身就受阻。虽然去年7月立法提议了政府放宽对基因矫正食品有害性审查等限制的法案（转基因生物在国家间移动等相关法律修订案），但至今仍被搁置在国会常任委员会。 在韩国，部分市民团体把适用基因剪刀技术的作物视为转基因食品，表示强烈反对。在最近召开的国会常任委员会上，一名在野党议员提出了反对转基因食品全国行动等市民团体的反对和对增加转基因食品的进口、扰乱生态界的忧虑等，最后以要求市民团体和环境团体都提交立场而告终。就这样，在国会法案沉睡的时候，开发“不褐变的土豆”并得到美国农业部免除转基因食品限制的Toolgen、把猪肾脏移植到猴子身上创下221天生存记录的生命工学企业Optipharm等，基因剪刀企业处于手脚被束缚的状态。 共享车辆企业可以在公营停车场确保车库（停车场）的《停车法修订案》，以给Socar等特定企业提供特惠为由，被搁置了1年多。美国、澳大利亚、荷兰等各国考虑到缓解城市交通困难和抑制碳排放等公共目的，为了激活只有消费者需要时才能使用车辆的移动流媒体（mobile streaming），向共享车辆企业支援确保停车场，韩国的做法与这种全球趋势也背道而驰。 为了培养最近急速成长的MetaBus产业，MetaBus振兴法制定案也是如此。虽然相关法案被提交到国会常任委员会，但在常任委员会上，相比如何振兴MetaBus产业，而是因为美国特定企业率先使用了特定小说中出现的MetaBus一词，提出能否将普通名词化、法案名称能否从英文改为虚拟融合内容产业、虚拟融合产业等，这种情况下，因为出现过虚拟货币投机风潮，是否会沦为投机对象等，只进行了与本质相去甚远的讨论。 最近《东亚日报》分析了146个规制改革革新法案，结果显示只有6个法案在国会获得通过。虽然政府高喊要打破“杀手限制”，但在属于打破限制开始阶段的国会却动弹不得。面对明年4月的议会选举，政界表示要把京畿道金浦市划入首尔市、让重建工作停滞不前的新城整备工作加快进行等，涌现了一大堆与眼下拉拢选民选票的开发公约，两者形成了鲜明的对比。随着韩国经济的低增长固定化，迫切需要放宽革新产业限制，国会不能阻碍革新产业的增长。第21届最后一次定期国会即将于12月9日结束，只剩下半个多月的时间了。

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