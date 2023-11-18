“非常难的高考”， 首尔地区医科大学录取分数线最多将下降5分. November. 18, 2023 09:01. by 崔예나 yena@donga.com. “如果说以前是几个炸弹（超高难度试题）爆炸的感觉，那么这次是持续乱射子弹（高难度试题）的问题构成。” 这是高考企业对没有杀手锏难题（超高难度试题）的2024学年度大学入学考试（高考）的分析。考生们也评价道：“本来听说没有杀手锏难题，所以很安心，但这次高考非常难。”据分析，今年主要大学的定期招生录取分数线与去年相比将一致下降。 17日，据钟路学院透露，根据高考评分结果，首尔大学医预系将从去年的294分（国语、数学、探究2门科目300分满分）下降2分，为292分，高丽大学医预系将从292分下降4分，为288分，延世大学医预系将从293分下降3分，为290分，首尔地区医科大学的录取分数线与去年相比最多将下降5分。据预测，这些大学的自然系排名靠前的学科最多将下降8分，经营大学最多将下降4分左右。 因为此次高考的出题不仅是国语，数学和英语领域都比去年高考更难。特别是国语非常难。高考企业分析结果显示，国语领域的标准分数最高分为146~148分，预计比去年高考最多高出14分。这是继2005学年度以后国语领域标准分数最高、被称为“熔岩高考”的2019学年度（150分）、现在的文理科综合型高考首次进行的2022学年度（149分）之后，第三难。Megastudy教育高考战略研究所所长南允坤（音）解释说：“以前是用几道超高难题来辨别最上位圈，但今年出现了一连串中间难度试题。”

한국어